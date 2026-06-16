Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Горять житлові будинки: РФ вдарила по Балаклії, серед поранених - діти

Марія Николишин
16 червня 2026, 08:23
google news Підпишіться
на нас в Google
На місцях влучань працюють екстрені служби.
Горять житлові будинки: РФ вдарила по Балаклії, серед поранених - діти
Удар по Балаклії / колаж: Главред, фото: t.me/vkarabanov

Головне:

  • РФ атакувала Балаклію дронами
  • Постраждали 8 людей, серед них двоє дітей
  • Спалахнули чотири приватні житлові будинки

У ніч на 16 червня російські війська атакували безпілотниками Балаклію в Харківській області. Під удар потрапила житлова забудова та цивільна інфраструктура. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

"За попередньою інформацією, внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу нашого міста зафіксовано влучання у приватний сектор, поряд з багатоквартирними житловими будинками та в цивільне підприємство", - написав він.

відео дня

За його словами, відомо про шістьох поранених, серед яких двоє дітей.

"Чотирьох постраждалих госпіталізовано до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога. Ще двом людям медики надали допомогу на місці події", - сказали в МВА.

Карабанов додав, що інформація щодо інших можливих постраждалих наразі уточнюється.

Також на місцях події продовжують працювати всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу постраждали 8 людей, серед яких 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик.

"Спалахнули чотири приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарчі споруди та гараж", - підкреслив він.

  • Удар по Балаклії 16 червня
    Удар по Балаклії 16 червня фото: t.me/vkarabanov
  • Удар по Балаклії 16 червня
    Удар по Балаклії 16 червня фото: t.me/vkarabanov
  • Удар по Балаклії 16 червня
    Удар по Балаклії 16 червня фото: t.me/vkarabanov
  • Удар по Балаклії 16 червня
    Удар по Балаклії 16 червня фото: t.me/vkarabanov
  • Удар по Балаклії 16 червня
    Удар по Балаклії 16 червня фото: t.me/vkarabanov
  • Удар по Балаклії 16 червня
    Удар по Балаклії 16 червня фото: t.me/vkarabanov
Загроза нових ударів по Україні

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко заявляв, що Росія, ймовірно, не збирається зменшувати інтенсивність обстрілів України.

На його думку, окупанти можуть готувати нові масовані удари вже найближчим часом.

"Росіяни намагатимуться знову виснажувати запаси ракет Patriot для українських систем ППО. Адже нам зараз потрібен час для того, щоб активно наростити виробництво ракет. Тому продовжаться атаки на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків. Саме ці міста перебувають під загрозою нових атак", - наголосив він.

Горять житлові будинки: РФ вдарила по Балаклії, серед поранених - діти
Patriot / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 червня армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території Київської області. Зокрема, у Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.

Також російські окупанти атакували Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Ворог двічі за ніч вдарив по святині. Один із "Шахедів" влучив у вівтарну частину Успенського собору - Стефанівський приділ.

Водночас начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що масована атака на Україну 15 червня відрізнялася від попередніх російських ударів. Відмінність полягає в тому, що замість крилатих ракет "Калібр" ворог застосував "Іскандер-К".

Читайте також:

Про персону: Олег Синєгубов

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Харківська область Балаклія новини України новини Харківщини атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Горять житлові будинки: РФ вдарила по Балаклії, серед поранених - діти

Горять житлові будинки: РФ вдарила по Балаклії, серед поранених - діти

08:23Україна
На Кубані горить нафтобаза: дрони підпалили паливний вузол "Лукойлу"

На Кубані горить нафтобаза: дрони підпалили паливний вузол "Лукойлу"

07:51Війна
Велика Британія та Україна уклали ядерну угоду: про що йдеться

Велика Британія та Україна уклали ядерну угоду: про що йдеться

07:05Світ
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна мити підлогу старою футболкою і рушником: народні прикмети

Чому не можна мити підлогу старою футболкою і рушником: народні прикмети

Китайський гороскоп на завтра, 16 червня: Собакам — проблеми, Бикам — гнучкість

Китайський гороскоп на завтра, 16 червня: Собакам — проблеми, Бикам — гнучкість

Окупанти готують нову хвилю атак: військовий вказав на тривожну тенденцію

Окупанти готують нову хвилю атак: військовий вказав на тривожну тенденцію

Гороскоп на завтра, 16 червня: Близнюкам - заздрість, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на завтра, 16 червня: Близнюкам - заздрість, Стрільцям - прибуток

В Україні змінять підхід до мобілізації: кого зачепить в першу чергу і коли

В Україні змінять підхід до мобілізації: кого зачепить в першу чергу і коли

Останні новини

08:23

Горять житлові будинки: РФ вдарила по Балаклії, серед поранених - діти

08:10

"Маніяка випускають прогулятися Кремлем": Ейдман жорстко висміяв Кремль після удару по КиєвуПогляд

08:03

Про що насправді домовилися США та Іран: Андрусів розповів про проблемуПогляд

07:51

На Кубані горить нафтобаза: дрони підпалили паливний вузол "Лукойлу"

07:05

Велика Британія та Україна уклали ядерну угоду: про що йдеться

Долар по 45: що буде далі з курсом, цінами на продукти і пальне – НовакДолар по 45: що буде далі з курсом, цінами на продукти і пальне – Новак
06:00

Розірвали всі зв’язки: Мартиновська зазнала нового удару після скандалу

05:16

Кому Таро обіцяють інтриги та обман, а кому — успіх і переїзд: прогноз до кінця червня 2026

04:45

Справа не лише в роках: вчені розкрили несподівану причину появи сивини

04:22

Навіть застарілий нагар зникне без сліду: як швидко відмити решітки плити

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка з газетою за 23 с

03:34

Народжені перемагати: які три знаки зодіаку створені для грандіозного успіху

03:01

Мають особливу ауру: які дати народження приваблюють і заспокоюють

02:32

Запах із котячого лотка зникне: названо п'ять простих, але ефективних методівВідео

02:05

Суперкомп'ютер передбачив переможця: хто виграє ЧС-2026

01:45

"Рекордний курс долара": розкрито головну причину ослаблення гривні

00:08

Росія планувала спалити Лавру: несподівані подробиці масованого удару по Києву

15 червня, понеділок
23:58

Окупанти готують нову хвилю атак: військовий вказав на тривожну тенденцію

23:17

Як за хвилину зберегти стиглі банани: про простий трюк знають одиниціВідео

22:57

Лукашенко вибачився перед Зеленським і заговорив про війну проти України – що сказав

22:21

США зосередилися на Україні: важлива заява Трампа про припинення війниВідео

Реклама
22:04

Частина Дніпра залишиться без світла на тривалий час - адреси та час відключень

21:57

Чому жінці не можна носити речі чоловіка: прихована небезпека для шлюбу

21:27

ЮНЕСКО зганьбилось реакцією на удар Росії по Лаврі - в МЗС зробили різку заяву

21:14

Походження виразу "блекоти об’ївся": що він означає насправді

21:11

"Не вдається зачистити противника": генерал ЗСУ про загрозу для великого міста

21:09

Удар по Лаврі мав приховану мету: історик розкрив реальний задум КремляВідео

21:08

Перець зупиняє ріст: садівник назвав підживлення, яке поверне його до життяВідео

20:55

"Весь світ мене ненавидить": Седокова поскаржилася на хейт після смерті екс-чоловіка

20:08

У Німеччині побачили можливість завершення війни: названо терміни та умови

19:58

10 найочікуваніших подій та прем’єр Миколайчук OPEN 2026

19:49

Молодик відкриє шлях до успіху: на чотири знаки зодіаку чекають доленосні зміни

19:45

В Україні змінять підхід до мобілізації: кого зачепить в першу чергу і коли

19:30

Велика головка цибулі: чим терміново підгодувати грядки у червні

19:10

Як Україна відповість за Лавру: Ягун – про удари по Мосфільму та собору Василія БлаженногоПогляд

19:06

У Львові зафіксували незвичайну аномалію - що вдалось зняти на відеоВідео

18:58

"Дуже важко": Олена Тополя зізналася, що передувало її розлученню

18:54

ФРН готова бити по Калінінграду та Петербургу: у ВПС Німеччини назвали умову

18:30

Як ще можна назвати Людмилу українською мовою: не тільки Люда

18:20

Макарони вийдуть набагато смачнішими: простий секрет ідеальної пастиВідео

18:14

Україна зробила ще один крок до ЄС: у Брюсселі оголосили історичне рішення

Реклама
17:59

Росія атакувала Україну новим типом ракет: чи зможе ППО їх збити та в чому загроза

17:55

Серцевий напад: померла 35-річна зірка турецьких серіалів

17:52

До 460 тисяч на місяць: Кабмін затвердив нові виплати для військових

17:33

Кондиціонер не потрібен: як безкоштовно охолодити квартиру в спеку

17:10

Львівський блогер жбурнув запальничку у підлітків: поліція розслідує інцидент

17:06

7 стильних речей замінять цілу шафу: капсульний гардероб на літо 2026Відео

17:03

Полювання за артефактами: маловідомі факти про Індіана Джонса

17:00

Поїздки до РФ та адмінпротоколи за нетверезе водіння, - ЗМІ з’ясували нові деталі біографії заступника прокурора Полтавщини Романа Єрохіна

17:00

Потужний обстріл України: чи зустрінеться Путін із Зеленським і як відреагував КитайФото

16:54

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинках піратського корабля за 10 с

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти