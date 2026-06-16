Горять житлові будинки: РФ вдарила по Балаклії, серед поранених - діти

На місцях влучань працюють екстрені служби.

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Удар по Балаклії / колаж: Главред, фото: t.me/vkarabanov

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РФ атакувала Балаклію дронами

Постраждали 8 людей, серед них двоє дітей

Спалахнули чотири приватні житлові будинки

У ніч на 16 червня російські війська атакували безпілотниками Балаклію в Харківській області. Під удар потрапила житлова забудова та цивільна інфраструктура. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

"За попередньою інформацією, внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу нашого міста зафіксовано влучання у приватний сектор, поряд з багатоквартирними житловими будинками та в цивільне підприємство", - написав він. відео дня

За його словами, відомо про шістьох поранених, серед яких двоє дітей.

"Чотирьох постраждалих госпіталізовано до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога. Ще двом людям медики надали допомогу на місці події", - сказали в МВА.

Карабанов додав, що інформація щодо інших можливих постраждалих наразі уточнюється.

Також на місцях події продовжують працювати всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу постраждали 8 людей, серед яких 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик.

"Спалахнули чотири приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарчі споруди та гараж", - підкреслив він.

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко заявляв, що Росія, ймовірно, не збирається зменшувати інтенсивність обстрілів України.

На його думку, окупанти можуть готувати нові масовані удари вже найближчим часом.

"Росіяни намагатимуться знову виснажувати запаси ракет Patriot для українських систем ППО. Адже нам зараз потрібен час для того, щоб активно наростити виробництво ракет. Тому продовжаться атаки на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків. Саме ці міста перебувають під загрозою нових атак", - наголосив він.

Patriot / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 червня армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по території Київської області. Зокрема, у Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.

Також російські окупанти атакували Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Ворог двічі за ніч вдарив по святині. Один із "Шахедів" влучив у вівтарну частину Успенського собору - Стефанівський приділ.

Водночас начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що масована атака на Україну 15 червня відрізнялася від попередніх російських ударів. Відмінність полягає в тому, що замість крилатих ракет "Калібр" ворог застосував "Іскандер-К".

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Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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