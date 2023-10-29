'Ситуація дуже плачевна': експерт повідомив про цілі нового наступу Росії

Росіяни починають розуміти свою програшну позицію на півдні. Головна мета наступу на Авдіївку та Куп'янськ в тому, щоб ЗСУ перекинули туди резерви з півдня.

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Експерт повідомив про цілі нового наступу Росії / Колаж Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, 31 окрема механізована бригада ЗСУ

Російські окупаційні сили продовжать атаку на Куп'янсько-Лиманському напрямку з метою відвести резерви ЗСУ з південного фронту. Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, відсутність на даний момент бойових дій під Куп'янськом не свідчить про те, що російські війська відмовилися від своїх намірів атакувати на цьому напрямку.

"Це затишшя сталося не через те, що вони здалися чи ми умовно там всіх знищили, а тільки тому, що там зараз погані погодні умови... Тому вони не можуть активно атакувати. Але я більш ніж впевнений, що вони продовжать свої атаки на Куп’янсько-Лиманському напрямку", - прогнозує експерт.

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Експерт робить висновок, що російські окупанти, проводячи атаки на цьому фронті, прагнуть відволікти резерви Сил оборони України з південного напрямку.

"Вони розуміють свою дуже програшну позицію на півдні, тому що там українська армія спромоглася знищити логістику ворога... Партизани підривають залізниці, HIMARS знищують артилерію і логістику, був нанесений удар ATACMS по Бердянському аеропорту, там знаходилися вертольоти. Тобто там на півдні в них ситуація дуже плачевна", - зауважив він.

Головна мета "м'ясних штурмів" Авдіївки, за словами Нарожного, полягає в тому, щоб Сили оборони України перекинули резерви з півдня в район Авдіївки.

"Вони викидають в трубу величезну кількість живих людей для того, щоб ми на напрямок Авдіївки перекинули резерви", - наголосив Нарожний.

Наступ Росії на Сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні воює понад 400 тисяч російських окупантів, але Росія продовжує мобілізаційні заходи. Такі цифри озвучив представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, ворогу достатньо сил для проведення операцій на окремих ділянках фронту.

Водночас, захоплення великого Авдіївського терикону спростував начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, це сіра зона, в яку заходять як українські, так і ворожі ДРГ. Зараз там неможливо закріпитися.

Раніше ми повідомляли про те, що на Лиманському напрямку українські військові вибили російських окупантів із західних околиць Сергіївки. Вдалими діями відзначилися бійці 68-ї окремої єгерської бригади та суміжні підрозділи.

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