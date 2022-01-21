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Гірка безхазяйна, грошей не дадуть: у Харкові жінка розбилася, катаючись у лижному комплексі

21 січня 2022, 10:35

Родичі вже витратили на ліки понад 10 тисяч гривень. А адміністрація лижного комплексу категорично не приймає претензії і не виходить на зв'язок.

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У Харкові жінка розбилася, катаючись у лижному комплексі / УНІАН

У Харкові 45-річна жінка отримала черепно-мозкову травму при спуску на тюбінгу в приватному лижному комплексі. Про це повідомляє портал ТСН.

Як кажуть свідки, вона не впоралася з керуванням, відлетіла в замет і вдарилася головою. Поки люди кликали на допомогу, з траси на постраждалу впав ще один чоловік на надувних санках. Жінка зараз перебуває в реанімації в комі. Але медики поки не дають ніяких прогнозів - тим більше обнадійливих.

Родичі вже витратили на ліки понад 10 тисяч гривень. Сподівалися, що компенсацію заплатить лижний комплекс. Але його Адміністрація на зв'язок не виходить. Гірка, по якій спускалася потерпіла, за документами, не належить взагалі нікому. І саме тому претензії її родичів не приймають. А на вході в комплекс навіть є окрема пам'ятка для відвідувачів, що люди катаються тут на свій страх і ризик ‒ адміністрація відповідальності не несе.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту.

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новини Харкова
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