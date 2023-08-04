'Пожвавлення ворога': експерт розкрив плани росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Окупаційні війська Росії активізувалися на Куп'янсько-Лиманскому напрямку та штурмують позиції ЗСУ.

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Ворог активізувався на Куп'янсько-Лиманскому напрямку / колаж: Главред, фото: Facebook, ОПБр імені Хмельницького

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що війська Росії активізувалися на Куп'янсько-Лиманскому напрямку та чим Україні загрожує пожвавлення ворога.

"На Куп'янсько-Лиманському напрямку росіяни зосередили 120 000 військовослужбовців (до 100 000, які були там раніше, додалися ще 20 тисяч, які прибули з навчань із Білорусі) та велику кількість військової техніки. Там приблизно 2 000 одиниць важкої техніки: орієнтовно 1000 танків, 500-550 стволів артилерії, 300-350 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)", - зазначив Гетьман.

За словами експерта, це потужне угрупування, яке створило танковий кулак і саме танковими ударами намагається прорвати нашу лінію оборони. Однак, ЗСУ підтягнули туди свої резерви.

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"Противник хоче видавити нас за річку Оскіл і зайняти там рубежі. Можливо, росіяни планують у подальшому просуватися на Лиман та Слов'янськ, але це все їхні проблеми. Треба довіряти нашим офіційним джерелам - командувач Сухопутних військ генерал Сирський вже зазначав, що суттєвих просувань ворога на цьому напрямку немає", - пояснив майор запасу ЗСУ.

Втім, на Куп'янсько-Лиманському напрямку дійсно дуже запеклі бої, наголосив Олексій Гетьман.

"Росіяни намагаються просунутися і дуже хочуть, щоб ми перекинули туди війська з півдня і послабили свій атакуючий потенціал на південному фронті. Поки що задуми росіян не реалізуються. На мою думку, нічого в них і не вийде. Снарядів вже стало менше, а підсилитися можливостей немає", - додав експерт.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, а окупанти зазнають великих втрат. Попри складність контрнаступу, українці переважають принаймні в одному з епізодів ширшого задуму - в контрбатарейній боротьбі.

В армії РФ почався снарядний голод. Захисники України лише за минулий тиждень знищили сім складів боєприпасів ворога на Лівобережжі, і після цього зменшилася кількість обстрілів.

ЗСУ вибили окупантів та закріпились на нових рубежах. Протягом доби 1 серпня російські окупанти завдали 9 ракетних та 57 авіаційних ударів. Наші військові продовжують ведення наступальної операції.

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