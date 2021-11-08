Голова водія застрягла у лобовому склі: на Волині в аварії загинули троє людей

Жертвами ДТП стали три людини / Нацполіція

На Волині у Луцькому районі сталася смертельна ДТП, жертвами якої стали троє людей. Поліція вважає, що водій перевищив швидкість.

Як повідомили в пресслужбі обласної поліції, аварія сталася ввечері 7 листопада на дорозі між селами Романів та Верхівка. Під час руху 32-річний лучанин на автомобілі Volkswagen Golf на високій швидкості з'їхав з дороги й врізався в дерево на узбіччі.

За даними правоохоронців, в автомобілі знаходилися ще 2 пасажирів, які також загинули. Їх особи ще не встановили. Тіла загиблих доставили на експертизу. Там з'ясовуватимуть, чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння.

За словами чоловіка, який став випадковим свідком моторошного інциденту, через зіткнення водій автомобіля застряг головою в лобовому склі. На задньому сидінні стогнав інший пасажир. який помер, не дочекавшись приїзду швидкої допомоги.

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Раніше повідомлялося, що 1 листопада на трасі Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя сталася аварія за участю легковика й вантажівки, в результаті якої загинули тренер з карате і троє його вихованців 11, 12 і 16 років. Вони поверталися з чемпіонату України, який проходив у Вінниці.

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Єдиним свідком аварії залишився водій тієї ж вантажівки. За його словами, водій іномарки або відволікся, або заснув за кермом. Коли сталася страшна аварія, їм залишалося з півсотні кілометрів - майже годину їзди.

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