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Обстріл автобуса з дітьми з Білорусі: СБУ здобула документ, який викрив брехню РФ

Руслана Заклінська
18 червня 2026, 14:11оновлено 18 червня, 14:46
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СБУ оприлюднила перехоплений російський документ щодо інциденту в Брянській області.
Обстріл автобуса з дітьми з Білорусі: СБУ здобула документ, який викрив брехню РФ
Обстріл автобуса з білоруськими дітьми / Колаж: Главред, фото: t.me/E_V_Kovalchuk, СБУ

Головне:

  • СБУ перехопила російський документ щодо удару по автобусу в Брянській області
  • У ньому заперечується присутність українських БпЛА
  • СБУ вважає, що інцидент може бути спецоперацією РФ

Служба безпеки України перехопила російський службовий документ, який заперечує факт удару українських безпілотників по автобусу з білоруськимми дітьми у Брянській області РФ. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Йдеться про інформаційну довідку моніторингового центру "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион". У зведенні зазначається, що станом на момент інциденту українські безпілотники у повітряному просторі не фіксувалися.

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Обстріл автобуса з дітьми з Білорусі: СБУ здобула документ, який викрив брехню РФ
Російський документ, який заперечує удар українських БПЛА / Фото: СБУ

Зокрема, у документі вказано, що Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру не підтвердив наявність БпЛА в зоні інциденту. Черговий по радіолокаційному батальйону в населеному пункті Супонево також не зафіксував дронів, а черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотників у відповідний час.

"У СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ є спецоперацією російських спецслужб. Звертаємо увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками Рф. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені", - наголосили у повідомленні.

Крім цього, СБУ наголосила, що Україна та Сили безпеки та оборони неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і завдають ударів виключно по законних воєнних цілях.

Що каже Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ "не поспішає робити висновки". Водночас він висловив упевненість, що дрон мав українське походження.

"Ми не поспішаємо робити якісь висновки, але чітко констатуємо факт, що це безпілотник українського походження. Це український безпілотник", - заявив він.

Лукашенко також заперечив заяву Генштабу ЗСУ про відсутність атак у цьому районі в зазначений час. За його словами, водій автобуса нібито бачив у небі кілька дронів.

"Один із цих дронів, слава Богу не потужний дрон, ударив по автобусу, в результаті загинула людина і постраждали наші діти", - сказав самопроголошений президент.

Лукашенко також пригрозив відповіддю у разі спроб втягнути Білорусь у війну, заявивши, що такі дії "погано обійдуться". Він додав, що Білорусь нібито "веде себе спокійно", і припустив, що саме це може "не влаштовувати когось".

Чи є загроза вторгнення на з Білорусі на Житомирщину - думка експерта

Як писав Главред, за словами військовослужбовців угруповання "Захід", на ділянці в Житомирській області не фіксується скупчення російської техніки чи особового складу, а також підготовки до можливого наступу. Військовий Юрій Шахрайчук також нагадав, що всі пункти пропуску з Білоруссю та Росією залишаються закритими від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас українські сили продовжують посилювати оборонні рубежі. На позиціях будують бліндажі та окопи, облаштовують укриття для особового складу й техніки, а також встановлюють інженерні загородження.

"Встановлюємо невибухові загородження… малопомітна сітка здатна зупиняти техніку на рубежах", - розповів Вадим, теж військовослужбовець угруповання "Захід".

Чи існує загроза з Білорусі - новини за темою

Нагадаємо, что речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що наразі білоруські війська утримують обмежену кількість підрозділів біля українського кордону, але не виключається можливість провокацій або вторгнення. Більше про оцінку ДПСУ можна дізнатися у матеріалі про ризик вторгнення з Білорусі.

На території Білорусі будують нові військові об'єкти біля українського кордону, зокрема полігони та казарми, що свідчить про подальше використання країни Росією для підтримки агресії. Білоруські підприємства постачають боєприпаси та техніку для російських сил.

Як раніше повідомляв Главред, Польща тимчасово закриває повітряний простір на кордоні з Україною та Білоруссю з міркувань національної безпеки. Обмеження діятимуть із червня по вересень 2026 року.

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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