Главред відзначає ювілей: сайту виповнилося 20 років

Главреду виповнилося 20 років!

Сайт Главред відзначає свій 20-річний ювілей. Рівно 20 років тому, 3 грудня 2002 року, він розпочав свою роботу для перших читачів.

Ресурс висвітлює найважливіші події в країні та світі. На Главреді регулярно виходять ексклюзивні інтерв'ю з експертами, лідерами громадської думки. Публікуються аналітичні статті, авторські колонки. Крім того, візитівкою Главреда залишаються чати, за допомогою яких читачі мають можливість безпосередньо поспілкуватися зі знаменитостями, політиками, експертами. Усі матеріали публікуються українською та російською мовами.

Декілька років паралельно з сайтом також видавався і друкований журнал. За час існування Главред отримав низку нагород: "Журнал року 2009", дворазовий володар звання "Найкраще електронне видання України".

Сьогодні Главред входить до топ-10 новинних ресурсів та у топ-20 найвідвідуваніших ресурсів України. Згідно з даними рейтингу Gemius, у листопаді сайт посів шосту сходинку, поступившись лише іменитим топам вітчизняної інтернет-журналістики. Протягом місяця сайт відвідали понад шість мільйонів користувачів при загальному охопленні 21% - кожен п'ятий український користувач інтернету в листопаді хоча б раз зайшов на Главред.

Главред підпирає першу п'ятірку в рейтингу

Також сумарно ресурс має майже мільйон підписників на сторінках у Фейсбуці. При цьому аудиторія продовжує стабільно зростати. Активно розвивається канал на YouTube, а також Телеграм-канал.

"У такий день не скажеш нічого, окрім слів подяки. Дякую нашим читачам. Дякую команді, яка працює сьогодні у складних умовах, як і вся Україна, але примудряється показувати чудові результати. Дякую тим, хто працював на Главреді раніше – протягом цих двадцяти років. Нехай цей ювілей буде лише початком великого шляху", - прокоментував головний редактор Главреда Тарас Сидоржевський.

"Неймовірно пишаюсь своєю маленькою, але злагодженою і працелюбною командою. Ви – неймовірні! Безмежно вдячна нашим читачам за довіру. Намагатимемося й надалі ставати для Вас кращими. І окрема подяка ЗСУ за найкращий подарунок до нашого 20-річчя - можливість жити та працювати у вільній, незалежній країні", - зазначила керівник проекту Главред Уляна Кондратенко.