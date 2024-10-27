Головна загроза для України у 2025 році: директор МВФ зробив важливу заяву

Креммер сподівається, що українці зможуть залишитись в Україні.

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Війна в Україні триватиме довше / колаж: Главред, фото: 4-та ОТБр, УНІАН

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Війна в Україні триватиме довше, ніж будь-хто очікував

Через обстріли енергетики погіршився прогноз росту ВВП України

Головною загрозою для України 2025 року є те, що війна триватиме довше, завдаючи страждань населенню, і її дуже важко зупинити. Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, МВФ буде більше приділяти уваги структурним реформам, включаючи доходи на середньострокову перспективу, і готувати цю основу для успіху України.

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"Це стратегічний пріоритет. Над цим все ще нависає тінь жахливої війни", - зазначив він.

Креммер зауважив, що кредит на 50 мільярдів доларів, про який оголосили США та союзники, дуже важливе рішення.

"Минулі декілька місяців ми говорили з урядом України про те, як закрити фінансову прогалину, яка відкрилась через те, що війна триває довше, ніж будь-хто очікував, і потрібно більше бюджетного фінансування. Зараз потреба у зовнішньому фінансуванні складає 150 мільярдів доларів, і цей кредит допомагає уряду України зберегти макроекономічну стабільність під час війни, створити основи для середньострокового зростання та відбудови", - наголосив він.

Директор Європейського департаменту МВФ також додав, що погіршення прогнозу росту ВВП України зумовлене обстрілами Росії енергетичної інфраструктури, через які страждає економіка. Водночас він висловив сподівання, що це не збільшить кількість українських біженців у Європі.

"Зниження прогнозу на наступний рік пов’язане з тим, що війна б’є по економіці. Європа в останні роки проявила велику солідарність і приймає біженців з України. Але я дуже сподіваюсь, і це також надія уряду, що українці зможуть залишитись в Україні. Вони зроблять все можливе, щоб українці не були змушені покидати свою країну", - підсумував він.

Що таке МВФ? Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса з позивним "Хантер" розповів, що він вважатиме перемогою України у війні. За його словами, мир і перемога - це дуже різні речі. Якщо ми втратимо пів України - це не перемога, сказав він.

Командир протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади Олег Романов "Ромаха" сказав, що війна Росії проти України навряд чи завершиться в найближчі місяці. Глава Кремля Володимир Путін поставив економіку своєї країни на військові рейки і навряд чи має намір зупинятися.

В той же час, міністр оборони США Ллойд Остін висловив думку, що війна країни-агресорки Росії проти України закінчиться шляхом переговорів.

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