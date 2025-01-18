Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Генерали можуть піти ва-банк: ексзаступник голови СБУ про сценарій змови проти Путіна

Олексій Тесля
18 січня 2025, 05:30
172
Держави, якими керують спецслужби, нежиттєздатні, впевнений Віктор Ягун.
Ягун, Кремль
/ колаж Главред, фото УНІАН і Facebook

Важливо:

  • ФСБ залишається при владі, бо має гроші
  • Держави, якими керують спецслужби, нежиттєздатні

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун прокоментував запитання про те, завдяки чому ФСБ вдається так довго залишатися надзвичайно могутньою силою в РФ і що може покласти край її владі.

"ФСБ залишається при владі, тому що має гроші. Коли ти маєш гроші і можливість ними оперувати, ти можеш робити що завгодно", - наголосив він під час чату в Главреді.

відео дня

Водночас співрозмовник зазначив, що держави, якими керують спецслужби, нежиттєздатні - вони починають самі себе з'їдати зсередини.

"Їм потрібна експансія, інакше, коли експансії немає, вони починають працювати всередині, у підсумку починаються внутрішні репресії, тому що постійно треба підгодовувати цього монстра", - пояснив він.

Водночас колишній заступник голови СБУ вважає, що єдина противага спецслужбам - це армія.

"У Росії цю армію зараз вирощують досить активно. Коли Сталін помер, армія показала зуби: представників спецслужб розстрілювали саме армійські генерали на чолі з Жуковим. Чому Жукова і "зупинили", тому що побоялися, що він візьме перші ролі. Так ось, Путін зіграв на випередження і почав знищувати генералів, побоюючись, що вони можуть перехопити ініціативу", - додав Ягун.

Раніше з'явився несподіваний прогноз бунту в РФ і повалення Путіна. ФСБ може піти на заміну Путіна тільки в одному випадку, впевнений Віктор Ягун.

Нагадаємо, раніше генерал пояснив, що чекає на ФСБ-шну Росію. Путін і ФСБ залишаються при владі в Росії, тому що мають гроші. Вони зараз можуть робити все, що завгодно, але ФСБ загралася.

Як повідомлялося раніше, у ГУР назвали цілі розгону інформації про смерть диктатора. Внутрішні процеси і протистояння в РФ проявляються абсолютно в різних формах, підкреслив Андрій Юсов, повідомляв Главред.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ФСБ Віктор Ягун
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Шольц про закінчення війни у 2025 - "Я сподіваюся, що цього року все вийде"

Шольц про закінчення війни у 2025 - "Я сподіваюся, що цього року все вийде"

01:15Політика
Гігантський вогонь і клуби диму: дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФ

Гігантський вогонь і клуби диму: дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФ

23:50Світ
Переговори з Путіним: генерал США розповів, чого чекати від Трампа

Переговори з Путіним: генерал США розповів, чого чекати від Трампа

23:18Світ
Реклама

Популярне

Більше
Шторм сильно затягується: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Шторм сильно затягується: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 18 січня: Собакам - розчарування, Тиграм - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 18 січня: Собакам - розчарування, Тиграм - проблеми

Хто з чоловіків лівша: тільки геній здогадається за 5 секунд

Хто з чоловіків лівша: тільки геній здогадається за 5 секунд

Україна згодна на мир і готова до поступок: названо умову

Україна згодна на мир і готова до поступок: названо умову

Останні новини

06:10

До літа війна закінчиться?

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти літеру W

05:30

Генерали можуть піти ва-банк: ексзаступник голови СБУ про сценарій змови проти Путіна

05:00

Яке сьогодні свято 18 січня 2025 року: що заборонено робити цього дня

04:35

5 хвилин – і від конденсату на вікнах не буде й сліду: жінка описала простий спосібВідео

Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?
04:32

"Лукашенко задумався": якими можуть бути результати виборів в Білорусі - Бульба

04:00

Чи потрібно вивертати одяг перед пранням: остаточна відповідь експертів

03:52

Гороскоп на завтра 19 січня: Близнюкам - великий прибуток, Левам - чудовий день

03:29

"З'їсть інших": що зробить "колективний Путін" після смерті диктатора РФВідео

Реклама
03:00

Не знають навіть досвідчені водії: три секретні функції в авто

02:20

Впораються не всі: знайдіть метелика, качку, кажана і равлика за 15 сек

01:15

Шольц про закінчення війни у 2025 - "Я сподіваюся, що цього року все вийде"

00:15

Експерти попередили всіх, хто зберігає молоко в дверцятах холодильника - що не так

17 січня, п'ятниця
23:50

Гігантський вогонь і клуби диму: дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФВідео

23:18

Переговори з Путіним: генерал США розповів, чого чекати від Трампа

22:59

РФ можуть прорватись до кордону із Дніпропетровщиною: ЗСУ загрожує оточення

22:31

Україна масштабує виробництво дронів і ракет: Зеленський розкрив деталі Ставки

22:29

Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

22:03

"Понад 50% міста втрачено": військовий розповів, що відбувається в Торецьку

21:53

Нова хвиля прихованої мобілізації в Росії: що задумав Путін - Згурець

Реклама
21:37

В адміністрації Байдена "злили" секретну інформацію про допомогу Україні - NYT

21:26

Потужна молитва створить справжнє диво: як правильно молитися за воїнів України

21:18

Пособник війни проти України отримає мільярди кубів газу від РФ - Путін

21:07

Фіцо "вже кілька днів" кличе Зеленського на зустріч: прем'єр назвав нову дату

21:02

У США продали особняк з "Один вдома": за скільки купили будинок

20:58

РФ та Іран підписали договір про "стратегічне партнерство": які загрози для України

20:42

"Це було в Радянському Союзі": генерал пояснив, що чекає на ФСБ-шну РосіюВідео

20:18

Трамп готовий до жорстких дій: в США є важелі впливу на Путіна - Шейтельман

19:42

Мобілізація 18-річних: в Раді різко відповіли команді Трампа

19:37

Замішані військові та блогери: стало відомо, хто побив співака Wellboy

19:34

В Україну суне аномальне потепління: скоро влупить +20 градусів

19:30

Повторить долю СРСР: Ягун розкрив неочікуваний сценарій розпаду РосіїЕксклюзив

19:19

У команді Байдена зробили прогноз про плани Трампа щодо України

19:11

Окупанти потрапили у пастку українських десантників на Курахівському напрямку

19:10

Втрати РФ у січні 2025 року поб'ють усі рекорди: що сталосяПогляд

19:05

Холодильник прослужить довгі роки: як швидко його полагодити якщо не морозить

19:04

Що категорично не можна робити 18 січня - суворі прикмети і заборони

18:55

Навіть із Туреччини не возять: в Україні злетіли ціни на популярний овоч

18:45

Брюс Вілліс уперше вийшов у світ: момент потрапив на відео

18:42

Долар почав різко "падати": яким буде курс валют з 20 січня

Реклама
18:34

Стануть стіною: аналітик пояснив, чи будуть миротворці воювати на боці ЗСУ

18:30

Мінус 300 окупантів щодоби: ЗСУ хитро перемололи ворога на важливому напрямі

18:22

"Я готова до цих стосунків": Ольга Сумська розповіла про свого шанувальника

18:11

Чому не варто ставити молоко в дверцята холодильника: експерт розкрив поширені помилки

18:10

Чому досвідчені водії завжди знімають шапку за кермом: важливий нюанс безпеки

17:53

Союзом з Польщею і Білоруссю: політик озвучив сценарій повалення Росії

17:47

Як варити яйця щоб не тріскалися: несподівана відповідь просто вражає наповал

17:46

КНДР може не захотіти розширювати допомогу РФ: чому Кім Чен Ин здав назад

17:20

Розрядився акумулятор в мороз: як завести автомобіль - інструкція механіка

17:17

Замість Фіцо "приїхав інший лідер": Зеленський зустрівся з делегацією із Словаччини

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти