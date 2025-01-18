Генерали можуть піти ва-банк: ексзаступник голови СБУ про сценарій змови проти Путіна

Важливо:
- ФСБ залишається при владі, бо має гроші
- Держави, якими керують спецслужби, нежиттєздатні
Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун прокоментував запитання про те, завдяки чому ФСБ вдається так довго залишатися надзвичайно могутньою силою в РФ і що може покласти край її владі.
"ФСБ залишається при владі, тому що має гроші. Коли ти маєш гроші і можливість ними оперувати, ти можеш робити що завгодно", - наголосив він під час чату в Главреді.
Водночас співрозмовник зазначив, що держави, якими керують спецслужби, нежиттєздатні - вони починають самі себе з'їдати зсередини.
"Їм потрібна експансія, інакше, коли експансії немає, вони починають працювати всередині, у підсумку починаються внутрішні репресії, тому що постійно треба підгодовувати цього монстра", - пояснив він.
Водночас колишній заступник голови СБУ вважає, що єдина противага спецслужбам - це армія.
"У Росії цю армію зараз вирощують досить активно. Коли Сталін помер, армія показала зуби: представників спецслужб розстрілювали саме армійські генерали на чолі з Жуковим. Чому Жукова і "зупинили", тому що побоялися, що він візьме перші ролі. Так ось, Путін зіграв на випередження і почав знищувати генералів, побоюючись, що вони можуть перехопити ініціативу", - додав Ягун.
Раніше з'явився несподіваний прогноз бунту в РФ і повалення Путіна. ФСБ може піти на заміну Путіна тільки в одному випадку, впевнений Віктор Ягун.
Нагадаємо, раніше генерал пояснив, що чекає на ФСБ-шну Росію. Путін і ФСБ залишаються при владі в Росії, тому що мають гроші. Вони зараз можуть робити все, що завгодно, але ФСБ загралася.
Як повідомлялося раніше, у ГУР назвали цілі розгону інформації про смерть диктатора. Внутрішні процеси і протистояння в РФ проявляються абсолютно в різних формах, підкреслив Андрій Юсов, повідомляв Главред.
Більше новин:
- В Якутії зник вертоліт із трьома співробітниками ФСБ на борту
- Путін вперше прокоментував бої в Курській області: запросив "на килим" ФСБ
- Путін рішенням щодо Курської області підпорядкував армію і ФСБ: чи допоможе це Кремлю
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред