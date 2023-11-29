Генерал-розвідник розкрив сценарій отруєння керівництва ГУР і дружини Буданова

Валерій Кондратюк прокоментував інформацію про отруєння керівників ГУР і дружини глави української військової розвідки.

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Валерій Кондратюк розкрив деталі отруєння керівництва ГУР / Колаж: Главред, Фото: ОП, ГУР

У росіян немає можливості безпосереднього доступу до Головного управління розвідки Міноборони, заявив генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020-2021 роках, начальник Головного управління розвідки у 2015-2016 роках Валерій Кондратюк.

Про це він заявив в інтерв'ю Radio NV, коментуючи інформацію про отруєння керівників ГУР і дружини глави української воєнної розвідки Кирила Буданова Маріанни.

Разом з тим український генерал не виключає, що отруєння могло статися через третіх осіб.

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"Я вважаю, що доступу (у РФ до ГУР, - ред.) у них немає. У цьому випадку отрута – це в тому випадку (застосовується, - ред.), коли немає можливості дотягнутися... але є можливість використовувати якихось третіх осіб", - зазначив він.

На його думку, якби у РФ була можливість, вона б її давно використовувала для знищення начальника ГУР.

"Безумовно, головною метою (отруєння, - ред.) був він (Кирило Буданов, - ред.). Він - найбільша на сьогодні ціль російських спецслужб", - додав Кондратюк.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Отруєння Маріанни Буданової

Раніше повідомлялося про те, що дружина керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова опинилася в лікарні. Маріанну Буданову отруїли. Про це пише видання Бабель з посиланням на джерела в розвідці.

За даними ЗМІ, у Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами.

Пізніше стало відомо про те, що Маріанну Буданову отруїли "через їжу". Маріанна Буданова жива і вже пройшла перший етап лікування. Сам глава ГУР в порядку. При цьому отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України.

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