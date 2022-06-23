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Гайдай не виключив відхід ЗСУ з-під Лисичанська і назвав причину

23 червня 2022, 18:21

Лисичанськ знаходиться в межах досяжності російської артилерії, в місті дуже небезпечно.

війна, наслідки обстрілу
ЗСУ можуть відійти на нові рубежі / Фото УНІАН

Українським захисникам, можливо, доведеться відступити з-під Лисичанська Луганської області на нові позиції, заявив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Він підкреслив, що такий крок може бути продиктований тим, щоб уникнути оточення підрозділів Збройних сил України.

При цьому він нагадав про те, що за останній час російські війська захопили два населених пункти на південь - Рай-Олександрівка і Лоскутівка.

Гайдай додав, що Лисичанськ знаходиться в межах досяжності російської артилерії, в місті дуже небезпечно.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в Україні ставлять перед собою завдання захоплення чотирьох українських міст.

Загарбники РФ постараються найближчим часом захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ і Слов'янськ.

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Читайте ще:

війна в Україні Лисичанськ Сергій Гайдай
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