Фейкова інвалідність заради виплат: посадовця КМДА підозрюють у шахрайстві

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- Посадовця КМДА викрили на отриманні фейкової 2 групи інвалідності
- Йому було безпідставно нараховано та виплачено 283 тисяч гривень пенсійних виплат
- Чиновнику світить 5 років ув'язнення
Посадовець КМДА неправомірно оформив другу групу інвалідності. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Зазначається, що посадовцю повідомлено про підозру у підробленні та використанні підроблених медичних документів.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у підробленні та використанні підроблених медичних документів (ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України) та у заволодінні коштами Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (ч. 3 ст. 190 КК України) директору одного із Департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, директор департаменту міської державної адміністрації, діючи у змові із невстановленими на цей час особами, організував підроблення медичних документів про нібито наявність у нього тяжких захворювань, використовуючи які звернувся до районної медико-соціальної служби та отримав статус особи з другою групою інвалідності.
В результаті цього, протягом 2022-2024 років підозрюваному було безпідставно нараховано та виплачено 283 тисяч гривень пенсійних виплат.
У Нацполіції додали, що незаконна оборудка може обернутися чиновникові п'ятьма роками ув'язнення.
Варто підкреслити, як повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела, йдеться про Руслана Світлого.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у різних регіонах України ліквідовано нові схеми ухилення від мобілізації. Зокрема, затримано посадовців МСЕК та лікарів ВЛК. Посадовці брали хабарі від 2 до 10 тисяч доларів США, щоб "допомогти" військовозобов'язаним уникнути призову. Вони виготовляли фіктивні медичні висновки.
7 листопада посадовицю Центральної медико-соціальної експертизи (МСЕК) затримали на хабарі за сприяння в оформленні інвалідності за 2 тис. доларів для звільнення від військової служби.
Крім того, 29 жовтня ДБР викрило в одеській обласній МСЕК багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності військовозобов’язаним.
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