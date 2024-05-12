'Фальшивий наступ': аналітики розкрили 'обман' Росії та загрози для армії України

Аналітики розповіли, що Україна створила оборону в кількох кілометрах на південь від кордону і розмістила війська та територіальні сили за цими спорудами.

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Що відбувається на фронті / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Аналітики розповіли, що напередодні 9 травня багато експертів прогнозували новий великий наступ РФ. У четвер війська Росії на бронетехніці БМП і МТ-ЛБ перетнули північний кордон України та зайшли до Харківської області, однак українські БПЛА та артилерія швидко знищили ворожу техніку.

Росіянам, зокрема, вдалося дещо просунутись та зайняти позиції в селах Стрілеча, Пильне, Красне, Мороховець та Олійникове, передає Forbes.

"Багато хто сумнівався, як російські війська так швидко перетнули кордон. Відповідь проста: кордон - це сіра зона без військ і укріплень безпосередньо на лінії кордону", - зазначили аналітики групи Frontelligence Insight.

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До цього часу Україна створила оборону в кількох кілометрах на південь від кордону і розмістила війська та територіальні сили за цими спорудами, звідки ті можуть реагувати на дії загарбників вздовж прикордонної зони.

"Заяви про крах оборони є передчасними та не відповідають дійсності. На відміну від великих механізованих підрозділів, російські легкоброньовані малі тактичні підрозділи, дислоковані в невеликих селах уздовж кордону, можуть відносно легко перейти в сіру зону і захопити контроль", - пояснюють аналітики.

Хоча є ознаки того, що окупанти хочуть зміцнити свої позиції в цій невеликій кількості прикордонних населених пунктів, наразі немає жодних доказів того, що вони зібрали сили для серйозного наступу на Харків.

Наступ Росії

Фінський аналітик Йоні Аскола висунув таку думку, що серйозний прогрес на цій ділянці міг і не бути головною метою ворога.

"Є ймовірність, що це лише продуманий обман, щоб змусити ЗСУ відвести сили від Часового Яру та міст на захід від Авдіївки. Харківський маневр противника може призвести до "зменшення наявності резервів для протидії основному наступу Росії на сході", - заявив він.

За словами офіцера української армії Дениса Ярославського, на Харківський фронт також висунулися 57-ма ОМБр і 92-га десантно-штурмова бригада та підрозділ ГУР "Kraken".

"Схоже, що росіяни прагнуть посіяти паніку та невпевненість у суспільстві, переконуючи населення в загрозі, яка насувається через кордон", - зазначає Frontelligence Insight.

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Ситуація на фронті: що відбувається

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