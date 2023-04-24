Ейдман розповів, чому Путін змушений продовжувати свої безглузді наступальні операції

Експерт підкреслив, що російський диктатор хоче заморозити війну у тій ситуації, в якій вона перебуває.

https://glavred.net/ukraine/eydman-rasskazal-pochemu-putin-vynuzhden-prodolzhat-svoi-bessmyslennye-nastupatelnye-operacii-10465636.html Посилання скопійоване

Ейдман розповів, чому Путін змушений продовжувати свої наступальні операції / сайт Кремля, скрін

Російські генерали не наважуються повідомити президенту країни-агресорки Росії Володимиру Путіну, що їхній армії потрібно припинити подальший наступ, адже наразі вже потрібно переходити до оборони. Водночас диктатор вже і сам розуміє, що його армія має великі проблеми на фронті. Таку думку висловив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

Як зазначив Ейдман в ефірі 24 каналу, російський диктатор хоче заморозити війну у тій ситуації, в якій вона перебуває. Експерт підкреслив, що зараз це неможливо.

"Також він боїться виступити з такою ініціативою, сказати, що Росія досягла своїх цілей у так званій "СВО" і може зупинитись. Це б йому було вигідно", - підкреслив соціолог.

відео дня

При цьому він зауважив, що Збройні сили України все одно не зупинили б свій контрнаступ. Але, на думку Ейдмана, Путін би позиціонував світу Росію, як країну, що хоче миру.

"Заходу в такій ситуації було б складніше надавати допомогу Україні. Адже почались би претензії з боку потужного пацифістського руху, який би засуджував його", - припустив він.

Проте, за словами експерта, Путін боїться йти на такий крок. Ейдман підкреслив, що як всі слабкі люди, російський диктатор боїться свою слабкість проявити.

"Він вважає, що тоді на нього накинуться і зжеруть. Путіну здається, якщо він першим виступить з мирною ініціативою, то світ вирішить, що Росія не має ресурсів та сил, щоб продовжувати війну", - зауважив Ейдман.

Як зазначив експерт, Путін так розмірковує й сам, тому що це типова логіка злочинного світу, який його виховав.

"Тому він вважає, що "злодій в законі", яким він себе бачить, повинен завжди "бикувати" і не демонструвати своє безсилля", - впевнений він.

Ейдман зауважив, що російський диктатор чекає на таку пропозицію з боку Заходу. Проте Україна та союзники на це не підуть.

"Саме тому Путін вимушений продовжувати безглузді наступальні операції, які є руйнівними для російських військ. Але зупинитися не може", - додав соціолог.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один із найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Дивіться відео про те, що Ігор Ейдман думає про мобілізацію в РФ

Нагадаємо, нещодавно генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Раніше військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

Вас може зацікавити: