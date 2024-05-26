"Європа допоможе живою силою": несподіваний сценарій перекидання військ в Україну

Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник прокоментував імовірність введення західних військ в Україну, про що нещодавно говорив президент Франції Еммануель Макрон.
"Макрон заявив, що рішення про відправлення підрозділів в Україну може бути ухвалено. І я думаю, що зараз населення Європи морально готують до того, що таке рішення в підсумку ухвалять", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт вважає, що рішення про введення західних військ в Україну може бути ухвалено в разі глибокого прориву фронту окупантами на одній із ділянок.
"Тому що, якщо раптом росіянам вдасться прорвати лінію оборони, посипати десь фронт, Європі доведеться допомогти Україні і живою силою. І тому міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс уже говорить про те, що, можливо, варто сформувати якусь позанатовську проукраїнську коаліцію країн, щоб поза НАТО відправити від цієї коаліції сили. Тому що військові з Франції, Британії, Литви, Латвії та Польщі вже готові, можуть приїхати і брати участь у всіх цих подіях і допомагати Україні. Але це буде не під егідою Північноатлантичного альянсу", - додав Сотник.
Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:
Введення західних військ в Україну - головні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні. Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресор Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.
Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.
Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Як вважає британський дипломат, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.
Хто такий Олександр Сотник
Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.
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