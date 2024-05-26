УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Європа допоможе живою силою": несподіваний сценарій перекидання військ в Україну

Олексій Тесля
26 травня 2024, 01:30
68
Населення Європи морально готують до такого кроку, не виключає Олександр Сотник.
Олександр Сотник, українські військові
/ 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Главред

Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник прокоментував імовірність введення західних військ в Україну, про що нещодавно говорив президент Франції Еммануель Макрон.

"Макрон заявив, що рішення про відправлення підрозділів в Україну може бути ухвалено. І я думаю, що зараз населення Європи морально готують до того, що таке рішення в підсумку ухвалять", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що рішення про введення західних військ в Україну може бути ухвалено в разі глибокого прориву фронту окупантами на одній із ділянок.

"Тому що, якщо раптом росіянам вдасться прорвати лінію оборони, посипати десь фронт, Європі доведеться допомогти Україні і живою силою. І тому міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс уже говорить про те, що, можливо, варто сформувати якусь позанатовську проукраїнську коаліцію країн, щоб поза НАТО відправити від цієї коаліції сили. Тому що військові з Франції, Британії, Литви, Латвії та Польщі вже готові, можуть приїхати і брати участь у всіх цих подіях і допомагати Україні. Але це буде не під егідою Північноатлантичного альянсу", - додав Сотник.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Введення західних військ в Україну - головні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні. Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресор Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.

Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.

Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Як вважає британський дипломат, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Сотник війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

01:00 Україна
"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові

00:19 Україна
В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: окупанти скаржаться на атаку

В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: окупанти скаржаться на атаку

23:17 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україну накриває хвиля магнітних бур: скільки днів це триватиме 25203

Україну накриває хвиля магнітних бур: скільки днів це триватиме

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 280 за 9 секунд 21115

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 280 за 9 секунд

4 знаки зодіаку, яким не можна носити срібло: розпочнеться справжня чорна смуга 8881

4 знаки зодіаку, яким не можна носити срібло: розпочнеться справжня "чорна смуга"

Гороскоп на сьогодні 26 травня: Левам - велика можливість, Скорпіонам - щаститиме на кожному кроці 6754

Гороскоп на сьогодні 26 травня: Левам - велика можливість, Скорпіонам - щаститиме на кожному кроці

Останні новини

02:20

4 заборони, які не можна порушувати 26 травня: важливі прикмети дня

01:30

"Європа допоможе живою силою": несподіваний сценарій перекидання військ в Україну

01:00

РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

00:19

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в ХарковіФотоВідео

25 травня, субота
23:57

Зеленський заявив, що Китай має захищати Україну та розкрив деталі

Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатіїФормула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії
23:55

Російський окупант-музикант звалився з інсультом на фронті

23:17

В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: окупанти скаржаться на атаку

23:15

Поліція затримала популярну американську співачку за наркотики

22:40

Неможливість переговорів з ПутінимПогляд

Реклама
22:32

Летіли бити по Харкову: РФ скинула бомбу біля Бєлгорода – несподівані деталі

22:22

США погрожують РФ "знищенням усіх позицій" у разі застосування "ядерки" - МЗС Польщі

21:42

Є два способи: Кулеба назвав, як Захід може запобігти ударам по Харкову

21:02

Росіяни вчетверте за день обстріляли Харків: вдарили по житловій забудові, є пораненіФотоВідео

20:51

"Мирна пропозиція Путіна": в ОП жорстко відреагували на удар РФ по Харкову

20:43

Ти сама справляєшся: чоловік Єфросиніної, на тлі чуток про розлучення, звернувся до ведучої

20:21

Скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла: у ДТЕК відповіли

19:41

"Усе сипалося": електрик урятував людей з Епіцентру в Харкові та розповів про вибухиВідео

19:32

"Знято" і "виключено з військового обліку": юрист пояснив велику різницю в поняттях

19:03

Чи вимикатимуть світло українцям 26 травня: "Укренерго" дало позитивний прогноз

18:40

Комбат ЗСУ назвав імовірні терміни й напрямки перелому ситуації на полі бою

Реклама
18:25

"Це – прояв божевілля": Зеленський емоційно відреагував на удар по ХарковуФотоВідео

17:57

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться

17:43

ЗСУ зупинили штурм РФ і вибивають ворога на Харківщині: названо напрямок

16:41

"Штурмовик догорає в степах": знищення Су-25 РФ на сході потрапило на відеоВідео

16:38

РФ вдарила по будівельному гіпермаркету Харкова: є жертви та багато постраждалихФотоВідео

16:24

Чому в унітазі постійно тече вода: прості та дешеві способи виправити проблему

16:17

Вона втрачає: подруга Пугачової розкрила таємницю голосу співачки

16:10

"Вмієш читати - знайди висновок": Зеленський різко відповів на заяви Путіна про легітимність

15:56

Загадка для найкмітливіших: лише справжні детективи знайдуть число 1 за 10 секунд

15:14

ЗСУ "перемололи" десятки росіян і поліпшили становище на півдні: названо напрямок

15:06

Від Путіна: Орбакайте молить вищі сили захистити її від "зла"

15:02

Ароматний напій прямо з городу: топ-3 рослин для чайної клумбиВідео

14:49

"8 росіян до 1 українця": Зеленський розповів про втрати під час прориву РФ на Харківщині

14:18

"Найбільш неадекватний ворог за 100 років": Зеленський жорстко висловився про Путіна

14:17

Позбавить від хвороб і подовжить молодість: що можна зробити з пелюсток півонії

14:09

В Естонії заявили про розміщення військ в Україні: рішення має ухвалити парламент

13:58

В Україні хочуть блокувати рахунки за активні перекази скарти на карту: що сталося

13:47

Дощів з грозами стане більше: синоптик попередила про небезпечну погоду

13:46

Церковне свято 26 травня: що категорично заборонено робити у цей день

13:08

Повістка на роботі: юрист пояснив, як роботодавців можуть карати за порушення

Реклама
12:44

У Кейт Міддлтон рак: телеграм-канал опублікував фото принцеси з лікарні

12:20

Премʼєр Шмигаль доручив Одеській ОВА екстрено ліквідувати техногенно-екологічну загрозу

12:04

Дві підгодівлі змусять цвісти грошове дерево: як приготувати добриво для товстянкиВідео

12:00

НАТО може задіяти 5 статтю про колективну оборону: генсек Альянсу назвав умову

11:56

"Він не уклоніст": колишня дружина Потапа згадала про сім'ю і про нього

11:20

Чому не можна казати "творог": українцям назвали найпоширенішу помилкуВідео

10:59

ЗСУ готують масштабний контрнаступ у Харківській області: у Bloomberg розкрили деталі

10:34

Цвістимуть до заморозків: які швидкорослі квіти посадити у червні

10:13

"РФ готується": в ISW сказали, навіщо Росії припинення вогню

10:10

РФ готує удар тактичною зброєю: Сотник розкрив, які наслідки можуть чекати Путіна

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти