"Європа допоможе живою силою": несподіваний сценарій перекидання військ в Україну

Населення Європи морально готують до такого кроку, не виключає Олександр Сотник.

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/ 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Главред

Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник прокоментував імовірність введення західних військ в Україну, про що нещодавно говорив президент Франції Еммануель Макрон.

"Макрон заявив, що рішення про відправлення підрозділів в Україну може бути ухвалено. І я думаю, що зараз населення Європи морально готують до того, що таке рішення в підсумку ухвалять", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що рішення про введення західних військ в Україну може бути ухвалено в разі глибокого прориву фронту окупантами на одній із ділянок.

"Тому що, якщо раптом росіянам вдасться прорвати лінію оборони, посипати десь фронт, Європі доведеться допомогти Україні і живою силою. І тому міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс уже говорить про те, що, можливо, варто сформувати якусь позанатовську проукраїнську коаліцію країн, щоб поза НАТО відправити від цієї коаліції сили. Тому що військові з Франції, Британії, Литви, Латвії та Польщі вже готові, можуть приїхати і брати участь у всіх цих подіях і допомагати Україні. Але це буде не під егідою Північноатлантичного альянсу", - додав Сотник.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Введення західних військ в Україну - головні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні. Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресор Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.

Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.

Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Як вважає британський дипломат, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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