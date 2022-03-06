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Розклад евакуаційних поїздів від Укрзалізниці на 7 березня 2022 року

6 березня 2022, 23:07

Призначені міжнародні евакуаційні рейси.

УНІАН

Укрзалізниця опублікувала новий графік руху поїздів на 7 березня.

Також призначені міжнародні евакуаційні рейси, повідомили в компанії.

З Києва:

01:00 - "Інтерсіті+" Дарниця - Харків

06:23 - №142 Львів - Лиман

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06:23 - №114 Львів - Лиман

07:00 - №722 Дарниця - Харків

07:00 - №732 Дарниця - Дніпро

07:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

08:00 - №705 Дарниця - Львів

12:06 - №45 Ужгород - Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:00 - №743 Київ - Львів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:10 - №17 Харків - Ужгород

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Лиман - Ужгород

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

Рейси по ст. Харків:

04:11 - №114, 142 Лиман - Львів

07:15 - ІС+ Харків - Львів

08:00 - ІС+ Харків - Львів

12:36 - №46 Лиман - Ужгород

14:00 - ІС+ Харків - Львів

14:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:09 - №15 Харків – Рахов

17:00 - №723 Харків - Львів

19:27 - №795 Харків - Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Лиман

Рейси по ст. Дніпро:

06:23 - №796 Дніпро - Харків

14:00 - №732 Дніпро – Львів

14:26 - №41 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

Рейси по ст. Запоріжжя:

11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя

12:20 - №120 Запоріжжя - Львів

14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів

20:37 - №068 Запоріжжя - Львів

21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

22:26 - №068 Львів - Запоріжжя

Рейси по ст. Вінниця:

00:28 - №105 Київ - Одеса

00:58 - №078 Одеса - Ковель

01:05 - №041 Дніпро - Трускавець

02:35 - №771 Київ - Хмельницький

03:42 - №060 Чоп - Київ

03:42 - №058 Ворохта - Київ

03:54 - №106 Одеса - Київ

04:31 - №081 Ужгород - Київ

04:42 - №050 Трускавець – Київ

05:46 - №086 Запоріжжя – Львів

06:03 - №056 Рахів – Київ

06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ

09:16 - №138 Лиман – Хмельницький

10:23 - №070 Запоріжжя - Львів

16:41 - №772 Хмельницький - Київ

17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський

17:43 - №086 Львів – Запоріжжя

18:07 - №055 Київ – Рахів

19:42 - №138 Хмельницький – Лиман

20:50 - №716 Львів – Київ

21:45 - №081 Київ – Ужгород

22:32 - №042 Трускавець – Дніпро

23:17 - №049 Київ – Трускавець

23:26 - №057 Київ – Ворохта

23:26 - №059 Київ – Чоп

На додачу до графікових сполучень заплановані такі евакуаційні рейси (графік поповнюватиметься):

• Донецький напрямок:

01:00 - Краматорськ – Ужгород, 18 вагонів

17:00 - Краматорськ - Ужгород, 13 вагонів

• Одеський напрямок:

22:30 - №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів

• Запоріжжя:

2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен

• Дніпро:

3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно

• Кривий Ріг:

2 рейси: 12 та 15 вагонів

• Харків:

3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00

3 евакуаційних поїзда по 18 вагонів кожен

А також електричками:

• організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

• з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

• з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Також на 7 березня призначені міжнародні евакуаційні рейси:

№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;

№ 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;

№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

№ 905/906 Харків – Хелм о 17:00;

№ 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Нагадаємо, евакуація людей з Маріуполя і Волновахи Донецької області повинна була початися в суботу, 5 лютого. Однак її довелося перенести, тому що російська сторона не дотримувалася режиму тиші і продовжила обстріли як самого Маріуполя, так і його околиць. Евакуацію було зірвано і 7 березня.

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