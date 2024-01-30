Цієї зброї немає на озброєнні США: Україна отримає новітні 'крилаті бомби' - ЗМІ

Як зазначають ЗМІ, нові реактивні бомби Україна може отримати вже завтра.

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Україна завтра може отримати від США нові реактивні снаряди / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки (США) високоточні реактивні снаряди малого діаметра (бомби) наземного базування GLSDB виробництва компанії Boeing. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела, які обізнані з ходом переговорів.

"Україна отримає свою першу партію наземних бомб малого діаметру, абсолютно нової зброї великої дальності виробництва компанії "Боїнг", якої навіть США не мають у своєму арсеналі", - зазначають журналісти з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними.

В матеріалі зазначається, що нова бомба, яка може пролетіти близько 90 миль (близько 145 кілометрів - ред.), стане "значним потенціалом для України".

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"Це дає їм можливість наносити більш глибокі удари, яких у них не було, це доповнює їхній арсенал далекобійної зброї", - сказав американський урядовець. "Це просто додаткова стріла в арсеналі, яка дозволить їм робити більше".

Що відомо про бомб GLSDB від Пентагону

Зброя, спільно розроблена компаніями Boeing і Saab, складається з 250-фунтової бомби з точним наведенням, прив'язаної до ракетного двигуна і запускається з різних наземних пускових установок. Американські військові мають подібну версію бомби, яка запускається з повітря, але наземної версії поки що не існує на озброєнні США.

У лютому минулого року Пентагон оголосив, що адміністрація Байдена надасть Україні нову бомбу. Але перед тим, як відправити нову версію, американським військовим потрібно було випробувати зброю - а це зайняло багато місяців.

Версію для повітряного базування було створено у 2019 році, але, незважаючи на успішні випробування, Boeing і Saab не продавали її доти, доки США не вирішили передати її Україні в рамках пакету допомоги.

Військова допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Греція затвердила передачу Україні застарілого військового обладнання, яке більше не використовується її власною армією.

12 грудня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів, що включає ракети та інше військове обладнання.

Велика Британія закликає своїх іноземних партнерів подвоїти допомогу Україні, щоб країна змогла вийти переможцем у війні та вибороти собі сильне та незалежне майбутнє. Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд на засіданні Постійної ради цієї організації 25 січня.

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