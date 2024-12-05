"Я шкодую": Блінкен жорстко відповів Лаврову щодо України

Російський глава МЗС поширював дезінформацію на засіданні Ради ОБСЄ.

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Блінкен розкритикував Лаврова / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував керівника МЗС РФ Сергія Лаврова, який на засіданні Ради міністрів ОБСЄ поширював "цунамі дезінформації". Лавров навіть не захотів вислухати інших міністрів. Про це повідомляє Укрінформ.

"Я шкодую, що наш колега, Лавров, залишив залу, не проявивши ввічливості вислухати нас так, як ми вислухали його. Звісно, наш російський колега дуже майстерно занурює слухачів у цунамі дезінформації. Я не стану детально аналізувати все, що він сказав, але відзначу лише два моменти", - сказав Блінкен.

Він акцентував на тому, що Путін хоче стерти Україну з мапи. Путін ще у 2008 році на саміті НАТО сказав, що Україна не є державою, в 2014 році стверджував, що росіяни та українці - "один народ", а перед повномасштабним вторгненням він назвав Україну "штучною державою".

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"Ось про що йдеться. І так було завжди. І саме тому ми повинні рішуче протистояти цьому ... Суверенне право України та українського народу робити свій власний вибір щодо майбутнього, а не дозволяти, щоб цей вибір робився в Москві та за неї", - наголосив Блінкен.

Завершення війни в Україні - головні новини

Нагадаємо, майбутній радник з нацбезпеки обраного президента США Дональда Трампа розглядає кілька варіантів припинення війни в Україні. Перший сценарій передбачає замороження війни з подальшими переговорами, а другий — членство України в НАТО в обмін на території.

Також Трамп під час своєї передвиборчої кампанії заявив, що може завершити війну за 24 години, якщо Європа забезпечить фінансування. Він також натякнув на можливість використання заморожених російських резервів для досягнення угоди з Путіним.

Як повідомляв Главред, головною метою Росії є політичне поглинання України, від якої агресор ніколи не відмовиться. Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Україна має два варіанти розвитку ситуації: або здатися, або розгромити російську армію.

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