"Це серйозний апарат": Світан назвав "винуватця бавовни" на аеродромах в РФ

По російських аеродромах в Енгельсі і під Рязанню вдарили саме Стрижі, які є в України, заявив Роман Світан.

Світан назвав "винуватця бавовни" на аеродромах в РФ / колаж фото Maxar, Europian Space Imaging, скріншот з відео

Вибухи на російських аеродромах в Енгельсі і під Рязанню відбулися в результаті роботи дуже великих безпілотників (близько 5 тонн). Швидше за все, це були Ту-141, тобто стрижі.

На сайті Главред відбувся чат з військовим експертом, полковником запасу, військовим льотчиком-інструктором Романом Світаном, в якому він зазначив, що такі безпілотники на озброєнні має Україна.

"Стрижі - це розвідники. Але вони можуть бути доопрацьовані: розвідувальна апаратура може бути знята, а на її місце можуть бути встановлені бойові частини в розмірі близько 100 кг вибухової речовини. А якщо ще прибрати парашут, то це буде досить стійка машина зі швидкістю близько 1 тисячі км/год і дальністю польоту близько 1 тисячі кілометрів. Висота польоту - від 50 метрів, тобто цей безпілотник може йти на гранично малій висоті", - розповів експерт.

За його словами, по російських аеродромах в Енгельсі і під Рязанню вдарили саме Стрижі.

"Тому, що пляма від вибухів порівнянна з розмірами "тушок" на фотографіях – приблизно кілька десятків метрів. Таке буває від вибуху досить потужного апарату, якраз такого як Стриж. Вага його становить 5 тонн, в довжину він 14 метрів, розмах крил 4 метри – це серйозний апарат. Саме він міг дати такого роду плями після вибухів і на аеродромі Дягілєво, і Енгельс-2", - підсумував експерт.

Вибухи на аеродромах Росії

У понеділок, 5 грудня, в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військових аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що вибухи на двох стратегічних аеродромах в Росії можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.

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