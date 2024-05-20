УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вирішальні тижні для України: глава Пентагону виступив із важливим попередженням

Юрій Берендій
20 травня 2024, 16:57
842
Глава Пентагону наголосив, що учасники Контактної групи "Рамштайн" з лютого 2022 року виділили для України 95 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки.
Вирішальні тижні для України: глава Пентагону виступив із важливим попередженням
Глава Пентагону прокоментував наступ РФ на Харківщині / Колаж Главред, фото: Офіс президента, ОК "Захід"

Наступні тижні та місяці будуть мати вирішальне значення для України. Однак, країни-союзники продовжуватимуть рішучі дії для допомоги Україні в боротьбі за власну свободу. Про це сказав глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи онлайн 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

"Виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки", - сказав він.

Остін також прокоментував наступ російських військ на півночі Харківщини. За його словами, російські окупанти протягом найближчих тижнів будуть намагатись створити так звану "буферну зону" вздовж російсько-українського кордону.

відео дня

"Це важка і небезпечна боротьба, але захисники України проявляють надзвичайну мужність і майстерність. Вони використовують можливості, які надала ця Контактна група. Новий наступ Путіна на Харків підтверджує важливість цієї Контактної групи", - сказав Остін

Глава Пентагону наголосив, що у випадку перемоги російського диктатора Путіна тирани можуть вирішити, що вони також можуть спробувати вторгнутися і підкорити своїх суверенних сусідів.

Це, за його словами, призведе до того, що Європа опиниться під "тінню Путіна" і світ стане більш жорстоким і хаотичним. Тому боротьба України за свободу і безпеку є важливою для всіх країн Заходу.

Остін також підкреслив свою рішучість у забезпеченні України всі необхідним для успіху. Він впевнений, що союзники продовжать надавати Україні підтримку, і підкреслив, що Сполучені Штати, як і раніше, готові внести свій внесок.

Завдяки прийнятому Конгресом фінансуванню, США будуть надавати "суттєву" допомогу Україні у сфері безпеки, що, за словами Остіна, "змінить ситуацію в цій боротьбі".

"І ви побачите, як тиждень за тижнем в Україну надходить постійний потік американської допомоги. Президент Байден оголосив про додатковий пакет на суму 400 мільйонів доларів на початку цього місяця, і це допоможе Україні захистити Харків та інші прифронтові райони, що зазнають нової російської загрози. Ми вже надали Україні багато з її першочергових потреб, і ще більша допомога вже на підході", - заявив глава Пентагону.

Він також підкреслив, що учасники Контактної групи продовжують діяти для вирішення найбільш актуальних потреб України.

"Разом вони виділили понад 95 мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки від початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року", - повідомив Остін.

Він окремо зауважив, що питання протиповітряної оборони буде мати важливе значення на сьогоднішньому порядку денному засідання, і він "закликає всіх наших шановних союзників і партнерів ще раз оцінити свої можливості з надання Україні засобів ППО, яких вона так гостро потребує".

Крім того, глава Пентагону додав, що очікує сьогодні звітів від морської коаліції та коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони.

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"?

Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України".

У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

Засідання у форматі "Рамштайн" - наступ РФ на Харківщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 квітня президент України Володимир Зеленський під час участі у засіданні у форматі "Рамштайн" назвав три види зброї, які найбільше потребує наша держава для захисту від Росії.

Хоча армія Росії окупувала "сіру зону" на півночі Харківської області, вона не змогла дістатися до першої лінії оборонних споруд, повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

Українська армія очікувала наступу Росії в Харківській області і заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок. За інформацією Sky News, солдати артилерійського підрозділу 57-ї бригади розповіли, як їх таємно переправили в прикордонний район Харківщини за кілька днів до наступу Росії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Пентагон Рамштайн зустріч
Реклама

Головне за день

Загибель президента Ірану: друзі Путіна навряд чи спатимуть спокійно

Загибель президента Ірану: друзі Путіна навряд чи спатимуть спокійно

17:45 Погляди
Будуть територіальні торги: експерт назвав мету наступу на Харків і Суми

Будуть територіальні торги: експерт назвав мету наступу на Харків і Суми

17:39 Політика
ЗСУ повернули позиції й завдають контрударів: полковник про деталі боїв за Вовчанськ

ЗСУ повернули позиції й завдають контрударів: полковник про деталі боїв за Вовчанськ

17:24 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Загроза ядерного апокаліпсиса : з'явився несподіваний сценарій ракетного удару РФ 9065

Загроза "ядерного апокаліпсиса": з'явився несподіваний сценарій ракетного удару РФ

Можуть злетіти десятки бомбардувальників: РФ готує масований удар – соцмережі 7768

Можуть злетіти десятки бомбардувальників: РФ готує масований удар – соцмережі

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 7687

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Механік розкрив, які три речі необхідно перевірити під час купівлі автомобіля 5321

Механік розкрив, які три речі необхідно перевірити під час купівлі автомобіля

Останні новини

17:45

Загибель президента Ірану: друзі Путіна навряд чи спатимуть спокійно

17:42

Без пасток та отрути: як назавжди вигнати мурах з дому - 5 найкращих методів

17:39

Будуть територіальні торги: експерт назвав мету наступу на Харків і Суми

17:24

ЗСУ повернули позиції й завдають контрударів: полковник про деталі боїв за Вовчанськ

17:07

До Дня Києва кінотеатр "Жовтень" покаже кіноподорож куточками столиці: що у програмі

РФ та Китай взяли курс на заморозку війни: Максим Розумний - про підсумки зустрічі Путіна і СіРФ та Китай взяли курс на заморозку війни: Максим Розумний - про підсумки зустрічі Путіна і Сі
16:57

Вирішальні тижні для України: глава Пентагону виступив із важливим попередженням

16:39

Молодята у вишиванках: 37-річна зірка Жіночого кварталу вперше вийшла заміж

16:36

Затягнеться до зими: в Укренерго зізнались, яких відключень світла чекати

16:31

Що означає, якщо потік кондиціонер: як не зіпсувати незамінний у спеку агрегат

Реклама
16:27

Залп у 40 ракет: названо терміни й цілі нових масованих ударів по УкраїніВідео

16:21

У дім прийдуть печаль і біда: що не можна робити 21 травня - прикмети

16:19

Росія може готувати атаку на країни НАТО: майор ЗСУ назвав ймовірні цілі ПутінаВідео

16:14

Шлях до миру розпочнеться восени: експерт розповів, які території захоче "відкусити" РФ

15:47

Додому не поспішає: Потап зізнався, де зараз перебуває

15:37

Олександр Усик став найкращим боксером світу за версією The Ring

15:22

Для цього є Формула миру Зеленського: в РНБО зробили заяву про мирні переговори з РФ

15:15

Любовний гороскоп на тиждень із 20 до 26 травня: Овнам - можливості, Рибам - зв'язок

15:07

В Україні повістки почнуть розсилати поштою: Кабмін визначив, з якого числа

15:06

"Планує захопити не лише Україну": в РНБО назвали наступну ціль Путіна

14:28

Паперовий військовий квиток не знадобиться: в Міноборони розкрили нові функції Резерв+

Реклама
14:23

Слабкість до мільйонерів: що відомо про нового бойфренда онуки Софії Ротару

14:16

ЗСУ отримали від США ракети ATACMS і можуть бити по Кримському мосту - Forbes

14:13

"Попереду важке літо": військовий розповів, чи зможе Росія взяти Харків

13:46

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 травня: Ракам - проблеми з грошима, Левам - романтика

13:17

ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: в ОВА розкрили важку ситуацію на Харківщині

13:07

Чи потрібен військовий квиток для отримання посвідчення водія: відповідь МВС

13:04

Сльози щастя: дружина Нікіти Преснякова показала гендер-паті та дізналася стать дитини

13:01

Церковне свято 21 травня: що заборонено робити у день святої цариці Олени

12:59

Експерт пояснив, чи ризикне Китай воювати своєю армією на боці Путіна

12:43

Президент Ірану потрапив на фото за кілька миттєвостей до авіакатастрофиВідео

12:20

Тариф на газ в Україні: чи доведеться українцям розщедрюватися на кубометри в червні

12:18

"Сіра зона" в Харкові: експерт розповів, на скільки кілометрів прорвався ворог

12:09

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року: Жданов пояснив, чи реально це

12:04

"Від села нічого не залишилось": Плетенчук сказав, чи втратили ЗСУ позиції у Роботиному

11:59

VODA UA розпочала співпрацю з Superhumans

11:54

З путіністами йому по кайфу: відомий український співак розважав росіян у Німеччині

11:50

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: хто буде економити

11:38

Нові правила онлайн-торгівлі ліками в Україні: безпека та інтереси споживачів на першому місці

11:35

Жданов назвав найкращий та найгірший сценарії завершення війни в Україні

11:28

Проти кого збірна України зіграє на Євро-2024: календар матчівВідео

Реклама
11:23

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Овни зможуть усе, Ракам - проблеми

10:59

Таких більше немає: Плетенчук розповів про серйозну втрату ворога в Криму

10:58

Китайський гороскоп на завтра 21 травня: Тигри - врятують близьку людину, Свиням - важкий день

10:51

В Луганську прогриміли потужні вибухи: "прилетіло" по базі окупантівВідео

10:40

Посол України пояснила, чому США повинні дозволити бити своєю зброєю по РФ

10:20

Гороскоп Таро на червень 2024: Козерогам - тиск, Водоліям - свято, Рибам - зміниВідео

10:16

"Страхи не мають підстав": Каллас зробила гучну заяву про війська НАТО в Україні

10:01

Тарифи на комуналку: чи буде підвищення цін на світло влітку-2024

09:14

"Я щаслива": Наталя Могилевська показалася в обіймах відомого українського співака

09:08

Гороскоп на завтра 21 травня: Тельцям - проблеми на фоні стресу, Скорпіонам - ризик

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиЖіночі стрижкиНовини модиФарбування волоссяПоради від Андре Тана
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти