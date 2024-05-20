Вирішальні тижні для України: глава Пентагону виступив із важливим попередженням

Глава Пентагону наголосив, що учасники Контактної групи "Рамштайн" з лютого 2022 року виділили для України 95 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки.

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Глава Пентагону прокоментував наступ РФ на Харківщині / Колаж Главред, фото: Офіс президента, ОК "Захід"

Наступні тижні та місяці будуть мати вирішальне значення для України. Однак, країни-союзники продовжуватимуть рішучі дії для допомоги Україні в боротьбі за власну свободу. Про це сказав глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи онлайн 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

"Виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки", - сказав він.

Остін також прокоментував наступ російських військ на півночі Харківщини. За його словами, російські окупанти протягом найближчих тижнів будуть намагатись створити так звану "буферну зону" вздовж російсько-українського кордону.

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"Це важка і небезпечна боротьба, але захисники України проявляють надзвичайну мужність і майстерність. Вони використовують можливості, які надала ця Контактна група. Новий наступ Путіна на Харків підтверджує важливість цієї Контактної групи", - сказав Остін

Глава Пентагону наголосив, що у випадку перемоги російського диктатора Путіна тирани можуть вирішити, що вони також можуть спробувати вторгнутися і підкорити своїх суверенних сусідів.

Це, за його словами, призведе до того, що Європа опиниться під "тінню Путіна" і світ стане більш жорстоким і хаотичним. Тому боротьба України за свободу і безпеку є важливою для всіх країн Заходу.

Остін також підкреслив свою рішучість у забезпеченні України всі необхідним для успіху. Він впевнений, що союзники продовжать надавати Україні підтримку, і підкреслив, що Сполучені Штати, як і раніше, готові внести свій внесок.

Завдяки прийнятому Конгресом фінансуванню, США будуть надавати "суттєву" допомогу Україні у сфері безпеки, що, за словами Остіна, "змінить ситуацію в цій боротьбі".

"І ви побачите, як тиждень за тижнем в Україну надходить постійний потік американської допомоги. Президент Байден оголосив про додатковий пакет на суму 400 мільйонів доларів на початку цього місяця, і це допоможе Україні захистити Харків та інші прифронтові райони, що зазнають нової російської загрози. Ми вже надали Україні багато з її першочергових потреб, і ще більша допомога вже на підході", - заявив глава Пентагону.

Він також підкреслив, що учасники Контактної групи продовжують діяти для вирішення найбільш актуальних потреб України.

"Разом вони виділили понад 95 мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки від початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року", - повідомив Остін.

Він окремо зауважив, що питання протиповітряної оборони буде мати важливе значення на сьогоднішньому порядку денному засідання, і він "закликає всіх наших шановних союзників і партнерів ще раз оцінити свої можливості з надання Україні засобів ППО, яких вона так гостро потребує".

Крім того, глава Пентагону додав, що очікує сьогодні звітів від морської коаліції та коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони.

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

Засідання у форматі "Рамштайн" - наступ РФ на Харківщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 квітня президент України Володимир Зеленський під час участі у засіданні у форматі "Рамштайн" назвав три види зброї, які найбільше потребує наша держава для захисту від Росії.

Хоча армія Росії окупувала "сіру зону" на півночі Харківської області, вона не змогла дістатися до першої лінії оборонних споруд, повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

Українська армія очікувала наступу Росії в Харківській області і заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок. За інформацією Sky News, солдати артилерійського підрозділу 57-ї бригади розповіли, як їх таємно переправили в прикордонний район Харківщини за кілька днів до наступу Росії.

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