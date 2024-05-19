"Це повноцінний наступ": екскомандир роти "Айдару" назвав 2 цілі атак РФ на Харківщині

Країна-агресорка Росія не планує захоплювати Харків під час активізації свого наступу на Харківщині. Загарбники мають мінімальну і максимальну мету під час цього наступу, і мінімальної вони уже добилися.
Таку думку висловив колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі Radio NV. Він наголосив, що штурми росіян на півночі Харківської області не є розвідкою боєм – це повноцінний наступ.
"Для розвідки боєм не збирають 50 тисяч угруповання. Це однозначно повноцінний наступ, він одразу так планувався. У нього є програма мінімум, є програма максимум", – сказав Дикий.
За словами Дикого, в окупантів завдання максимум – не захоплення Харкова, а вихід на позиції, які б дозволяли російській артилерії бити по обласному центру.
Він зазначив, що мінімальним завданням ворогів є створення ще однієї гарячої ділянки фронту, щоб розтягнути українські сили і змусити перекидати резерви. Дикий пояснив, що росіяни розуміють, яким є для України зараз "головне слабке місце – це брак резервів, бійців".
"Вони це знають і для них у цій ситуації дуже мудро подовжити фронт ще на пару сотень кілометрів і змусити нас перекидати туди боєздатні частини, які в результаті не доїдуть до Часова Яру, які в результаті не доїдуть до Покровська чи Курахового, де зараз відбуваються головні бої. І цю програму мінімум вони, треба віддати належне, витримали", – сказав він.
За його словами, окупанти пам’ятають, скільки сил і часу їм довелося витратити, щоб захопити Бахмут та Авдіївку. Тому загарбники не будуть намагатися захопити Харків.
"А от вийти на ті позиції, з яких ми їх поперли 2022 року і з яких можна кошмарити місто [Харків] ствольною артилерією та "Градами", – така задача в них стоїть. Це їхня програма максимум, і вони її намагаються витиснути. І, чесно кажучи, немає гарантій, що вони цього не доб’ються", – додав Дикий.
Хто такий Євген Дикий
Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.
Ситуація у Харківській області – останні новини
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що наступом на Харківщині РФ намагається послабити ЗСУ по всьому фронту. Завдання України – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати фронт і дипломатію, наголосив президент України.
Також раніше повідомлялося, що ЗСУ зупинили штурм РФ на Харківщині та перейшли в атаку – названо напрямок. Сили оборони продовжують зосереджувати головні зусилля на недопущенні просування російських окупантів.
Нагадаємо, військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман раніше зазначав, що РФ зібрала 70-тисячне військо. Гетьман розповів про загрозу на Сумщині та Харківщині.
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