Це зупинить ворога: полковник ЗСУ оцінив просування РФ на важливому напрямку

Як зазначив військовий експерт, як тільки Сили оборони України отримають достатню кількість боєприпасів, вони зможуть вибити ворога із зайнятих позицій.

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Світан прокоментував наступ РФ в напрямку міста Часів Яр / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Російські окупанти продовжують наступ на Бахмутському напрямку з метою прориву до міста Часів Яр на Донеччині. Аналітики OSINT-спільноти DeepState зазначають, що ворогу вдалось просунутись вперед на цьому напрямку. Про це в ефірі 24 каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, російським військам вдалось просунутись між населеними пунктами Хромове та Богданівка.

Світан вказує на те, що наразі окупанти здійснили просування вперед у невеликий ліс. Раніше це місце вдалося утримувати завдяки достатній кількості боєприпасів, проте зараз стають помітними ознаки нестачі боєприпасів.

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"Нам просто нема їх чим там зупинити. Як тільки будуть боєприпаси, ми виб'ємо їх звідти, бо утриматися там майже неможливо. Зараз втрачаємо таку територію, яку потім доведеться вибивати. Але витратимо на це значно більше боєприпасів, ніж, якби ми просто утримували б її зараз, маючи достатню кількість снарядів", – зазначив Світан.

Військовий експерт наголошує на тому, що зазраз важливо активізувати зусилля щодо отримання боєприпасів від міжнародних партнерів, щоб зупинити просування окупантів.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наступ росіян на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни зосередили увагу на наступі в напрямку міста Часів Яр в Донецькій області. Про це повідомив офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Російські війська здійснили невеликі просування у лічених кілометрах від Часового Яру - біля села Богданівка Донецької області, підтвердив кореспондент Радіо Свобода "Донбас.Реалії" Сергій Горбатенко.

Російські окупанти готуються до майбутніх атак на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, плануючи синхронні напади з трьох напрямків: Часів Яр, Лиман і Вугледарський виступ, заявив військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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