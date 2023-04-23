'Це невидима для загалу робота': Зеленський анонсував важливі міжнародні події для України

Глава держави подякував усім, хто в різний спосіб наближає перемогу України у війні з Росією.

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Зеленський анонсував важливі міжнародні події для України / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада наразі веде підготовку декількох важливих міжнародних подій, які можуть дати Україні "більше міцності" і "більше зброї". Про це український гарант сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам – більше зброї. Майже щодня – відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі. І я дякую всім, хто залучений до такої підготовчої роботи", - сказав Зеленський.

За його словами, в абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота, яка вимагає ретельної підготовки.

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"Результат базується на підготовці. Дякую кожному й кожній, хто готує результати для України! Офіс, уряд, наші дипломатичні представництва – дякую всім, хто залучений", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше український гарант Володимир Зеленський заявляв, що російська окупаційна армія продовжує атакувати позиції українських військових, але зазнає шалених втрат на фронті. Однак вже найближчими місяцями українська армія буде активнішою на фронті.

"Уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій. І зробимо все, щоб підтримка наших кроків світом була максимально дієвою", - сказав президент.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав два укази щодо санкцій проти російських компаній ВПК та посадовців. Він заявив, що жоден російський пособник не уникне відповідальності. Під санкції також потрапили колаборанти та сотні компаній.

"Підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію ... Йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб. РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору, жоден не уникне відповідальності", - сказав Зеленський.

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