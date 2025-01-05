Це не південь і не Донбас: де кількість російських атак зросла у 4 рази

Російські окупанти постійно застосовують КАБи, "Шахеди" та FPV-дрони, атакуючи українське населення.

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Обстріли Сумської області збільшились у 4 рази / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Російські окупанти посилили обстрілу Сумської області. У порівнянні з минулим роком вони зросли у 4 рази. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Ворог не лише збільшив обстріли, а й почав застосовувати нові засоби атаки.

"Відверто скажу, що ми фіксуємо більше обстрілів. В чотири рази більше. Більше застосовуються FPV-дрони, яких торік взагалі не було, а сьогодні це вже більш як 130. Це КАБи, це "Шахеди", це безпілотники", - сказав Артюх.

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Українські сили ППО намагаються зробити все можливе, щоб забезпечити безпеку цивільного населення від російських атак.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, як виявилось, оточити Покровськ для росіян мало. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розказав, що стала відома головна ціль Путіна на місто.

Окрім цього, в ISW розкрили важливі деталі щодо того, що РФ розробляє нову систему для ведення бойових дій. Вона, як зазначається, може забезпечувати командування та управління на передовій.

Також в ISW розповіли тривожний прогноз щодо загрози для Дніпропетровської області. Окупанти змістили свої цілі на Дніпропетровську область, вони використовують групи піхоти чисельністю від 2 до 20 солдатів.

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Хто такий Володимир Артюх? Володимир Миколайович Артюх (8 травня 1958, Благовєщенськ, Амурська область) — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. Від 12 квітня 2023 кандидат військових наук. Голова Сумської ОДА та є повним кавалером ордена "За заслуги", пише Вікіпедія.

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