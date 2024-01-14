Якими будуть ракетні атаки РФ до кінця зими: Світан спрогнозував інтенсивність

Масштабних атак із залученням понад 100 ракет не передбачається. Росіяни розуміють, що оптимальним варіантом для них є атаки середньої інтенсивності - із використанням 40 аероцілей. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі "24 каналу".
За його словами, для великої атаки потрібно готуватися принаймні протягом місяця. Натомість атаки меншої інтенсивності окупанти можуть підготувати за 5–7 днів.
"Середньої інтенсивності – це найоптимальніший для росіян варіант й вони це розуміють", - сказав він.відео дня
Світан також припустив, що росіяни можуть проводити атаки меншою інтенсивністю, у 30-40 ракет, протягом усієї зими.
Полковник ЗСУ в запасі підкреслив, що 8 збитих ракет під час останньої ракетної атаки і ще 20 відведених від цілі є високим показником ефективності роботи українських засобів ППО і РЕБ.
Ракетні атаки РФ по Україні
Нагадаємо, вранці 13 січня Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Кинджал" та Х-22. Вибухи прогриміли в Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому, на Полтавщині, Сумщині та Львівщині.
Також військоий експерт Роман Світан повідомив, що загалом країна-агресорка запустила 40 ракет. Українським військовим вдалося знищити 8 ракет ворога.
Як повідомляв Главред, 2 січня окупанти здійснили масштабну ракетну атаку і вдарили по Києву і Харкову. Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що сили протиповітряної оборони відбили наймасштабнішу комбіновану атаку в світі із застосуванням гіперзвукової зброї.
Читайте також:
- "Ворог змінює акценти атаки": у ЗСУ розповіли про нічний удар дронами по Україні
- Кривий Ріг був під масованим ракетним ударом: в місті відбулися вибухи
- У Запоріжжі прогриміли вибухи під час тривоги: були влучання ракет у житлові райони