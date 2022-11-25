Дивацтва в Білорусі: у Генштабі розповіли про випадкову смерть російського солдата

У Білорусі випадково загинув російський солдат / колаж фото Telegram, Радіо Свобода

Російські окупанти проводять нібито військові навчання в Брестській області Білорусі. Однак в якийсь момент там стався дивний випадок прямо в центрі підготовки військових. В результаті цього один окупант "самоліквідувався". Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

Повідомляється, що нічний інцидент стався в населеному пункті Деревна, де мобілізованих росіян "навчають" перед відправкою на фронт в Україну. Також відомо про одного пораненого окупанта.

"Противник продовжує нести втрати, в тому числі і в центрах підготовки перед відправкою в район ведення бойових дій на території України. Так, зокрема, в населеному пункті Деревна Брестської області Республіки Білорусь, 22 листопада, в результаті порушення заходів безпеки в нічний час один окупант загинув і один отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Поки невідомі подробиці інциденту, який став причиною смерті окупанта.

Війна Росії проти України

Нещодавно спікер Східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив про те, що ЗСУ продовжують звільнення територій на сватівському напрямку Луганської області. Ворог намагається контратакувати і несе великі втрати. За його словами, на авдіївському, бахмутському і сватівському напрямках йдуть важкі бої.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ніякої заморозки війни після звільнення Херсона не буде. За його словами, Україна налаштована звільнити всі свої території. Однак на виконання завдань потрібен час.

Заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року.

Інші новини: