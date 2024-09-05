"Це кардинально змінить війну": Жданов назвав спосіб перехопити ініціативу на фронті

Україна може перехопити ініціативу на фронті, але для цього потрібно, щоб США прийняли важливе рішення, каже експерт.

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Жданов назвав спосіб перехопити ініціативу на фронті/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Навіть якщо Сполучені Штати Америки нададуть Україні дозвіл бити американською зброєю по території вглиб країни-агресорки Росії, то цей дозвіл не дуже сильно допоможе нашій державі, якщо у неї не буде ракет, якими можна бити.

Американці можуть дати такий дозвіл, але стріляти буде нічим. Про це сказав військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Тут комплекс двох моментів: один – зняття обмежень, і це політичне рішення, другий – наявність ракет. Американці, звісно можуть дати дозвіл стріляти, але от тільки стріляти буде нічим", – зазначив він.

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За словами Жданова, ідеальним варіантом було б, якби США зняли обмеження і водночас дали б ракети, які ми могли б використовувати для ударів по Росії.

"Якщо розглядати ідеальний варіант, що США знімають обмеження і дають нам 500-600 ракет, то це кардинально змінить війну. Тоді ініціатива одразу перейде на наш бік, і ми семимильними кроками почнемо рухатися в бік фіналізації цієї війни", – сказав експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов назвав спосіб здолати армію РФ. Українські військові балістикою могли б зруйнувати всю логістику російських загарбників, і це у результаті допомогло б наблизити перемогу України у війні.

Раніше повідомлялося, що окупанти посилили атаки на Курахівському напрямку. Окупанти хочуть просунутися до стратегічно важливого міста, однак ЗСУ чинять спротив, зазначив військовий експерт Сергій Грабський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ змінює тактику ударів по Україні – у Зеленського попередили про загрозу і назвали міста. РФ перестала маскувати свої удари по цивільних об'єктах на території України, та, ймовірно, буде підвищувати градус ескалації, зазначив Михайло Подоляк.

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