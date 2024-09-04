'А тоді перемога України у війні': Жданов назвав спосіб здолати армію РФ

Українські військові балістикою могли б зруйнувати всю логістику російських загарбників, і це у результаті допомогло б наблизити перемогу України у війні.

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Жданов назвав спосіб здолати армію РФ/ колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, УНІАН

США досі не надають дозволу Україні бити американською зброєю вглиб території країни-агресорки Росії, адже бояться, що це може створити паніку всередині Росії і призвести до її розвалу. А розвал РФ – це те, чого найбільше бояться Сполучені Штати.

Про це сказав військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що балістичними ракетами Україна могла б завдати серйозної шкоди об’єктам російських окупантів.

"Річ у тім, що проти цих ракет немає засобів, і сьогодні російська ППО показує, що з балістикою вона взагалі впоратися не може. Подивіться, що ми робимо в Криму – за три літніх місяці ми винесли там більшу частину сил противника: ми витиснули звідти Чорноморський флот РФ, рознесли практично всю ППО, знищили радіотехнічні частини та вузли зв'язку, причому державного рівня. А тепер уявіть таку саму роботу на глибину 300 км територією Російської Федерації", – зазначив Жданов. відео дня

За словами експерта, таким чином українські військові могли б зруйнувати всю логістику російських загарбників, і це у результаті допомогло б наблизити перемогу України у війні.

"Ми ж так винесемо всю логістику росіян, і тоді завтра російський солдат залишиться без їжі, води і патронів. І що тоді? А тоді перемога України у війні", – зазначив він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетний удар РФ по Україні 4 вересня – що відомо

У ніч на 4 вересня РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі – постраждали 5 осіб. Від вибухової хвилі постраждали понад 10 багатоповерхівок. П'ятеро людей дістали поранення, зокрема й 10-річна дівчинка.

Також у ніч на 4 вересня РФ вдарила по Львову "Кинджалами" – горіли будинки, постраждали люди, зокрема й дитина. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки РФ є загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу.

У Львові внаслідок удару загинули 7 людей, серед них троє дітей – дівчатка 9 і 14 років і ще одна дитина. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, вже понад 35 осіб отримують медичну допомогу в лікарнях. Він зазначив, що постраждали 50 будівель у центрі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Львову та Кривому Рогу. Він висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих та закликав західних партнерів зупинити російський терор.

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