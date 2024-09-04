'А тоді перемога України у війні': Жданов назвав спосіб здолати армію РФ

США досі не надають дозволу Україні бити американською зброєю вглиб території країни-агресорки Росії, адже бояться, що це може створити паніку всередині Росії і призвести до її розвалу. А розвал РФ – це те, чого найбільше бояться Сполучені Штати.
Про це сказав військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що балістичними ракетами Україна могла б завдати серйозної шкоди об’єктам російських окупантів.
"Річ у тім, що проти цих ракет немає засобів, і сьогодні російська ППО показує, що з балістикою вона взагалі впоратися не може. Подивіться, що ми робимо в Криму – за три літніх місяці ми винесли там більшу частину сил противника: ми витиснули звідти Чорноморський флот РФ, рознесли практично всю ППО, знищили радіотехнічні частини та вузли зв'язку, причому державного рівня. А тепер уявіть таку саму роботу на глибину 300 км територією Російської Федерації", – зазначив Жданов.відео дня
За словами експерта, таким чином українські військові могли б зруйнувати всю логістику російських загарбників, і це у результаті допомогло б наблизити перемогу України у війні.
"Ми ж так винесемо всю логістику росіян, і тоді завтра російський солдат залишиться без їжі, води і патронів. І що тоді? А тоді перемога України у війні", – зазначив він.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Ракетний удар РФ по Україні 4 вересня – що відомо
У ніч на 4 вересня РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі – постраждали 5 осіб. Від вибухової хвилі постраждали понад 10 багатоповерхівок. П'ятеро людей дістали поранення, зокрема й 10-річна дівчинка.
Також у ніч на 4 вересня РФ вдарила по Львову "Кинджалами" – горіли будинки, постраждали люди, зокрема й дитина. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки РФ є загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу.
У Львові внаслідок удару загинули 7 людей, серед них троє дітей – дівчатка 9 і 14 років і ще одна дитина. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, вже понад 35 осіб отримують медичну допомогу в лікарнях. Він зазначив, що постраждали 50 будівель у центрі.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Львову та Кривому Рогу. Він висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих та закликав західних партнерів зупинити російський терор.
Читайте також:
- "РФ не переможе у війні": Байден відреагував на удар Росії по Полтаві, де загинули 53 людини
- Похолодання накриє Україну: у яких областях будуть дощі та грози
- 53 постраждалих та 7 загиблих: в ДСНС завершили розбір завалів у Львові
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред