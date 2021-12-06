Ясько заявила про "фармакологічні тортури" над Саакашвілі

Саакашвілі нібито змушений пив психотропи / скріншот

Нардеп з фракції "Слуга народу" Ліза Ясько, яка називає себе нареченою експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, повідомила, що її коханому протягом тривалого часу давали небезпечні психотропні препарати.

Як вона розповіла на своїй сторінці в Facebook, цей "моторошний факт" їй став відомий на вихідних. Дану інформацію Ясько назвала"фармакологічної тортурами".

"Протягом декількох тижнів Михайлу давали психотропні препарати, яких він не потребував. Серйозні препарати, що впливають на реакцію і загальний психологічний стан", - заявила Ясько.

Також депутат стверджує, що дозу цього препарату планували збільшувати, що могло призвести до втрати слуху і зору, унеможливити його виступ на суді і навіть викликати його фізичне знищення. Але Саакашвілі припинив прийом "небезпечних препаратів", хоча наслідки для його здоров'я все ще відчуваються.

"Поки у нього серйозні проблеми зі сном, він постійно знаходиться в тривожному стані, погіршується слух, зір і загальний стан здоров'я", - резюмувала Ясько.

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Нагадаємо, раніше екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі знепритомніти. Це сталося під час зустрічі з його адвокатами в кімнаті для побачень. Він сидів на голодуванні і пив тільки воду.

Також раніше лікар Саакашвілі зробив жахливий прогноз про його стан. Він заговорив про смерть і підкреслив, що діяти потрібно оперативно.

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