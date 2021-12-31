Саакашвілі розповів про позашлюбну доньку: з'явилося фото дитини та ім'я матері

Михайло Саакашвілі / Reuters

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який перебуває у в'язниці в Руставі, вперше публічно визнав, що у нього є малолітня дочка Еліс-Марія Саакашвілі.

"Це перший Новий рік, який я зустрічаю у в'язниці, але це і перший Новий рік, коли з екрану телевізора в новорічному концерті на каналі "Мтаварі архі" візьме участь найменша учасниця разом зі своєю мамою - Еліс-Марія Саакашвілі, моя найулюбленіша дівчинка і наймолодша дочка", - написав екс-президент в Facebook.

Він не назвав ім'я матері своєї дочки, але раніше ЗМІ повідомляли, що відома грузинська співачка Софо Нижарадзе, яка проживає в США в червні 2020 року, народила дочку і її назвали Еліс-Марія.

За інформацією ЗМІ, в 2014 році Саакашвілі придбав в Нью-Йорку квартиру вартістю в $2 млн для своєї давньої знайомої Софо Нижарадзе.

Еліс-Марія Саакашвілі / Скріншот

Поки невідомо, чи відвідає Нижарадзе свого цивільного чоловіка в Руставській в'язниці, в якій Саакашвілі не раз відвідувала його українська цивільна дружина, депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько.

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Еліс-Марія Саакашвілі / Скріншот

Додамо, що офіційна дружина Саакашвілі - Сандра Руловс так жодного разу і не відвідала Саакашвілі у в'язниці.

Раніше Саакашвілі розкрив подробиці свого особистого життя. Як написав він у Facebook, він припинив стосунки зі своєю дружиною Сандрою Рулофс.

Саакашвілі додав, що на сьогодні він перебуває у відносинах з нардепом від Слуги народу Єлизаветою Ясько.

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