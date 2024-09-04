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Це далеко не коронавірус: в Києві запроваджено карантин через дивну причину

Даяна Швець
4 вересня 2024, 16:43
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Напередодні цвітіння рослини-алергену місто почало обробляти території, де виявили амброзію, спеціальним препаратом на основі природного мінералу бішофіт.
Карантин, амброзия
Карантин вводять в Києві через амброзію / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, фото ua.depositphotos.com

У столиці України вводять карантин через шкідливу рослину – амброзію. Вона є доволі небезпечною через свою здатність викликати сильні алергічні реакції у людей, зокрема поліноз (сінну лихоманку) під час свого цвітіння. В Києві заплановане знищення вогнищ розповсюдження рослини з використанням хімзасобів.

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Боротьба із амброзією у Києві

Як йдеться в заяві Департаменту, на всій території столиці буде запроваджено карантин. Рішення запроваджене відповідним розпорядженням Київської міської військової адміністрації.

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Він включає комплекс спеціальних заходів для знищення осередків амброзії та запобігання її подальшому поширенню. Що цікаво, ще на початку серпня цього року, Київ почав впроваджувати комплекс заходів для ліквідації вогнищ амброзії.

"Зокрема, напередодні цвітіння цієї рослини-алергену місто почало обробляти території, де виявили амброзію, спеціальним препаратом на основі природного мінералу бішофіт. Після його дії амброзія в’яне, її пилок стає стерильним, тобто не викликає алергії. Також території, на яких виявили амброзію, скошували, а на невеликих ділянках цю рослину виривали з коренем", - розповіли в Департаменті.

Що таке амброзія?

Амброзія полинолиста – однорічна рослина, що може досягати висоти до 2 метрів. Вона має характерне розсічене листя та дрібні зеленуваті квіти, що утворюють суцвіття-колоски. Амброзія розмножується насінням, яке здатне зберігати життєздатність у ґрунті від 5 до 40 років. Одна рослина амброзії може виробити до 50 тисяч насінин за один сезон. Насіння поширюється вітром, водою, а також тваринами і людьми (на транспортних засобах, взутті тощо), повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Як видалятимуть амброзію в Києві?

Серед заходів в рамках карантину по столиці:

  • Знищення амброзії шляхом виривання та спалювання.
  • При сильному засміченні — скошування або виривання з корінням.
  • Створення рослинних угруповань із багаторічних трав, що здатні пригнічувати амброзію.
  • Використання хімічних засобів боротьби, дозволених в Україні.

Що важливо, використання хімічних засобів обмежується лише тими гербіцидами, що офіційно дозволені в Україні.

Які є симптоми алергії на амброзію?

Аптека 991 перелічує такі симптоми алергії на амброзію:

  • нежить (ринорея);
  • чхання;
  • кашель, пирхота або відчуття свербежу в горлі;
  • закладеність носа;
  • свербіж, сльозотеча та почервоніння очей;
  • висип або кропив'янка;
  • головний біль через відсутність нормального носового дихання.

Спосіб життя, якщо у вас алергія на амброзію

Як розповідають експерти Аптеки 991, у сезон амброзії слід:

  • Відстежувати кількість пилку і залишатися вдома, коли його концентрація висока.
  • Відмовитися від виходу на вулицю під час піку концентрації пилку амброзії в повітрі з 10:00 до 15:00. Кількість алергену мінімальна рано вранці та пізно ввечері.
  • Тримати вікна зачиненими в будинку та в машині. Використання центрального кондиціонування з HEPA-фільтром збереже прохолоду і допоможе відфільтрувати пилок.
  • Після повернення додому з вулиці потрібно одразу переодягнутися, вмитися, вимити руки та волосся, оскільки пилок залишається на шкірі, одязі та волоссі.
  • Стежити за харчовими тригерами. Вживання продуктів, що містять білки, схожі на білки пилку амброзії, може посилити симптоми.

Захворювання в Україні та світі - останні новини

Нагадаємо, на початку літа вже повідомлялось, що Європою поширюється смертоносний вірус - гарячка Західного Нілу, яка здатна вбивати людей і дуже важко піддається лікуванню.

Також вам може бути цікаво прочитати, чи варто побоюватись українцям смертоносної гарячки Західного Нілу. Медики зазначають, що варто остерігатись комах, адже саме вони переносять смертоносний вірус.

Нещодавно від нового штаму коронавірусу померла перша жертва. В Івано-Франківську померла літня жінка, котра хворіла субваріантом коронавірусу FLiRT. Це перший летальний випадок від такого виду захворювання.

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