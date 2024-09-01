Смертоносна гарячка Західного Нілу вже в Україні: чого варто побоюватись

Медики зазначають, що варто побоюватись комах, адже саме вони переносять смертоносний вірус.

https://glavred.net/health/smertonosnaya-lihoradka-zapadnogo-nila-uzhe-v-ukraine-chego-stoit-opasatsya-10593428.html Посилання скопійоване

Лихоманка Західного Нілу в Україні / колаж: Главред, фото: Укрінформ, Вікіпедія

В Україні вже зафіксовано кілька смертей від гарячки Західного Нілу, яка поширюється світом надто швидко. Про це повідомила лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко в ефірі "Київ24".

Лікарка також зауважила, що найбільш ймовірним періодом для зараження цим вірусом є осінньо-літній.

відео дня

"У нашій країні зараз змінюється кліматична ситуація, стає тепліше, а комахи, які переносять збудник цієї гарячки - комарі, дуже люблять вологість і тепло, тому і говорять, що загрозливим для інфікування є саме осінньо-літній період", - розповіла експертка.

Медикиня підкреслила, що людям, які живуть у лісистій та болотистій місцевості варто охороняти себе від комах, використовуючи елементарні засоби захисту.

У серпні вже повідомлялось, що тільки в Києві було інфіковано 17 осіб із діагнозом горячки Західного Нілу, троє із інфікованих померли.

Лікарі повідомляють, що наразі лікарств та препаратів проти цього вірусу немає. В зоні зараження є люди, котрі проживають у місцях, де є багато комах, зокрема комарів. Проте, медики заявляють, що вони вважають, що спалах цього вірусу не буде таким, як COVID-19.

Що таке гарячка Західного Нілу Гарячка Західного Нілу (також енцефаліт Західного Нілу, західнонільський енцефаліт, "качина гарячка,") - гостра зоонозна арбовірусна хвороба з трансмісивним механізмом передачі інфекції, яка у тяжких випадках характеризується гарячкою, запаленням мозкових оболон і речовини головного мозку, лімфаденопатією, ураженням слизових оболонок, екзантемою. Гарячку Західного Нілу відносять до тих хвороб, які виявили здатність чинити серйозний вплив на здоров'я населення і можуть швидко поширюватися в міжнародних масштабах та увійшли до переліку подій, які можуть являти надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я й попадають під регуляцію сучасними Міжнародними медико-санітарними правилами (ММСП) 2005 року.

Захворювання в Україні та світі - останні новини

Нагадаємо, на початку літа вже повідомлялось, що Європою поширюється смертоносний вірус - гарячка Західного Нілу, яка здатна вбивати людей і дуже важко піддається лікуванню.

Також взимі повідомлялось, що в Китаї знайшли новий небезпечний вірус, який є дуже схожим на коронавірус.

Раніше стало відомо, що недивлячись на те, що пандемія коронавірусу у світі значно знизилась, лікарі рекомендують проводити щеплення і надалі, адже вірус може повернутися.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред