Є лише 2 умови: Гетьман сказав, коли стане можливим наступ ЗСУ

Не варто розраховувати на те, що саме зброя і техніка стануть вирішальною ланкою на полі бою, зазначає військовий експерт.

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Гетьман сказав, коли стане можливим наступ ЗСУ/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скрін

Наступ Збройних сил України стане можливим лише за двох умов – якщо буде достатньо зброї та людей.

Україні потрібно сформувати додаткові підрозділи та отримати допомогу від партнерів – лише тоді наступ буде можливим. Про це сказав військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман під час чату на Главреді.

"Дві умови – зброя і люди, військовою мовою – сили та засоби, тобто підрозділи, які ми маємо сформувати, і додаткова зброя, яку нам мають передати. Інакше не буває. Немає чарівної палички, за помахом якої все станеться", – сказав Гетьман.

За його словами, не варто розраховувати на те, що саме зброя і техніка стануть вирішальною ланкою на полі бою.

"Розраховувати на супер-техніку, супер-танки чи супер-літаки не варто. Все вирішується на полі бою: на чиєму боці перевага, вирішує піхота. А вся інша зброя не замість піхоти, а допомагає їй займати позиції. Літаки, гелікоптери, артилерія, ракети тощо – все це допомагає піхоті. І позначки на мапі, куди просунулися наші війська, – це те, куди просунулася піхота, а не прилетіла ракета", – зазначив військовий експерт.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він розповів про перспективи наступу російських військ на Харківщині:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що було відбито штурм РФ біля Часового Яру – знищено 20 одиниць техніки ворога. Українські захисники дали відсіч окупантам на кількох напрямках, наголосив президент.

Також у Зеленського розкрили головну причину, чому РФ зараз не піде на штурм Харкова. РФ стягнула для наступу на Харківщині 15 тисяч військових, підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зробив прогноз, коли закінчиться війна. Майор ЗСУ зазначив, що війна в Україні буде продовжуватись ще кілька років, однак Україна зможе поступово перехопити ініціативу до вересня-жовтня 2024 року.

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