Є руйнування і багато уламків: нові подробиці удару дронів РФ по Києву

З'явилася нова інформація про збитки, завдані Києву внаслідок сьогоднішньої нічної атаки з боку РФ.

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Наслідки удару БПЛА РФ по Києву / Колаж: Главред, фото: Facebook/mykola.kalashnyk

У Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків БПЛА є пошкодження житлових будинків і споруд, також пошкоджено автомобілі, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Окрім влучань по будівлях та авто, також зафіксовано падіння уламків БПЛА на відкритій території, написав він у Telegram.

Додатково виявлено, що в Дарницькому районі уламками:

пошкоджено фасади кількох будинків,

балкони, вибиті вікна;

пошкоджено авто;

незначних пошкоджень зазнало приміщення одного з ресторанів.

Водночас згідно з повідомленням начальника КМВА, загиблих і постраждалих унаслідок російського удару немає.

Хто такий Сергій Попко? Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.

Подробиці дронового удару РФ по Києву

Як уточнив виконувач обов'язків голови Дарницької районної державної адміністрації Микола Калашник, з'явилася нова інформація про шкоду, заподіяну Києву внаслідок сьогоднішньої нічної атаки з боку РФ.

"Пошкоджено кілька автомобілів, фасадну частину багатоповерхівки, балконну раму і шибки однієї з квартир, дах будівлі громадського харчування в різних мікрорайонах", - написав він.

Також він закликав у разі виявлення додаткових ознак шкоди від агресії слід звертатися на спецлінію поліції 102.

Крім того, Калашник також опублікував фото наслідків удару російських БПЛА по Києву.

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Удари РФ по Києву - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ у ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Україну дронами та ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіли на Київ. Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко повідомив, що жінка, у вікно якої влучив уламок дрона, наразі в лікарні, її оперують.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. Усі ворожі БПЛА були збиті. Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі й сумарно тривала понад дві години.

Як повідомлялося раніше, РФ атакувала Київ дронами, всі БПЛА були збиті. Тієї ночі російська окупаційна армія здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Під ударом опинився і Київ.

/ Инфографика: Главред

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