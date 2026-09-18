Є поранений, на місці прильоту вирує пожежа: РФ вдарила по Києву та Запоріжжю

Ворог завдав удару по торговому центру, мети терористів РФ - цивільні підприємства.

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Наслідки ударів РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

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Росія атакувала Київ дронами, внаслідок вибуху є поранений

Ворог завдав удару по торговому центру в Запоріжжі

У Києві внаслідок вечірньої атаки ворога з використанням дронів у четвер ввечері, 17 вересня, постраждав чоловік.

"Один чоловік постраждав у результаті атаки БПЛА на столицю ввечері", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами мера, пораненого госпіталізували.

Кличко додав, що в Подільському районі удар припав на нежитлову будівлю.

/ Главред

Удар РФ по Запоріжжю

Російські війська ввечері у четвер завдали удару по торговому центру в Запоріжжі, внаслідок чого на місці удару виникла масштабна пожежа, повідомив виконуючий обов’язки голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

/ t.me/ivan_fedorov_zp

"Ворог завдав удару по торговому центру. Цілі терористів у Запоріжжі сьогодні - цивільні підприємства, автобусні зупинки та самі автобуси, торгові центри", - написав він.

/ t.me/ivan_fedorov_zp

За його словами, ближче до вечора ворог завдав удару по супермаркету на правому березі – зараз там вирує масштабна пожежа.

Інформації про постраждалих поки що не надходило, зазначив він.

/ t.me/ivan_fedorov_zp

Як обстріли впливають на електропостачання в будинках

Навіть локальні удари по енергосистемі можуть призвести до серйозних перебоїв з електропостачанням. Як пояснює експерт Геннадій Рябцев, під ударом часто опиняються ключові підстанції та міжрегіональні лінії електропередачі. Якщо ці об’єкти виходять з ладу, енергетикам доводиться оперативно перенаправляти потоки енергії резервними маршрутами, щоб зберегти стабільність системи.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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