Є загиблі та поранені: росіяни вдарили по Дніпропетровщині балістикою

Внаслідок ракетного удару загинула щонайменше одна людина в Кам'янському районі області.

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Росіяни вдарили по Кам'янському району / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ДСНС

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Потужні вибухи пролунали у Кам'янському районі. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вибух був у Кам’янському районі. Прошу – до відбою нічого не викладаємо. Інформаційна тиша", - написав він.

Згодом він додав, що внаслідок удару загинула щонайменше одна людина. Є також і постраждалі.

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"Кам’янський район… Через атаку росіян є загиблий. Не минулося і без постраждалих. В області триває тривога. Не ігноруйте", - додав Лисак.

Росіяни вдарили по Кам'янському району / фото: скріншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Росіяни вдарили по Кам'янському району / фото: скріншот

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Вибухи в Україні - Росія готується до нового удару

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Росія може здійснити масований обстріл України "найближчими тижнями".

Ситуацію ускладнює і той факт, що росіяни вже могли отримати іранські балістичні ракети і можуть застосувати їх у парі зі своїми крилатими ракетами, виснажуючи українську ППО.

До слова, цієї ночі, 10 вересня, Росія здійснила масовану атаку дронами на Київ. Повітряну тривогу оголосили близько 04:00 - і тривала вона майже дві години. Весь цей час ворожі дрони заходили у бік столиці з різних напрямків. Але силами та засобами ППО всі БПЛА були знищені.

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