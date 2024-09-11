Є загиблі та поранені: росіяни вдарили по Дніпропетровщині балістикою

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Потужні вибухи пролунали у Кам'янському районі. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вибух був у Кам’янському районі. Прошу – до відбою нічого не викладаємо. Інформаційна тиша", - написав він.
Згодом він додав, що внаслідок удару загинула щонайменше одна людина. Є також і постраждалі.
"Кам’янський район… Через атаку росіян є загиблий. Не минулося і без постраждалих. В області триває тривога. Не ігноруйте", - додав Лисак.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Що таке балістична ракета?
Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.
За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:
- Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
- Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
- Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.
Вибухи в Україні - Росія готується до нового удару
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Росія може здійснити масований обстріл України "найближчими тижнями".
Ситуацію ускладнює і той факт, що росіяни вже могли отримати іранські балістичні ракети і можуть застосувати їх у парі зі своїми крилатими ракетами, виснажуючи українську ППО.
До слова, цієї ночі, 10 вересня, Росія здійснила масовану атаку дронами на Київ. Повітряну тривогу оголосили близько 04:00 - і тривала вона майже дві години. Весь цей час ворожі дрони заходили у бік столиці з різних напрямків. Але силами та засобами ППО всі БПЛА були знищені.
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