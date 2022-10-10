"Давай, падай": бійці ЗСУ збили крилату ракету РФ з ручного ПЗРК

ЗСУ голкою збили крилату ракету РФ / Facebook/PVKZAHID / УНІАН

Одну з крилатих ракет РФ, запущених російськими терористами в понеділок, 10 жовтня, в небі над Україною збили бійці ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Відповідне відео опубліковано в Мережі. На ньому зафіксовано момент попадання з ПЗРК в ракету РФ, що летить.

За повідомленнями в Мережі, українські військові збили ворожу ракету за допомогою радянського ПЗРК Ігла.

"Давай, падай", - кричать українські захисники в слід ракети, в яку був зроблений постріл з ПЗРК.

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Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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