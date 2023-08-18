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Чи є загроза перекидання військ РФ до Харкова: експерт пояснив ситуацію

Андрій Ганчук
18 серпня 2023, 13:18 оновлено 18 серпня, 13:26
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Окупанти Росії концентруватимуться на Куп'янському напрямку, але ситуація на війні може змінюватися, вважає військовий експерт Олександр Мусієнко.
Куп'янськ, війська РФ
Ситуація під Куп'янськом не загрожує Харкову наступом з півночі - Мусієнко / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Сьогодні в Білгородській області не спостерігається активність російських окупаційних військ, яка вказувала б на загрозу Харкову. Дії загарбників агресора Росії демонструють їхні наміри зосередитися на Куп'янському напрямку. Однак ситуація може змінюватися. Про це заявив військовий експерт, керівник Центру політико-правових досліджень Олександр Мусієнко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що загроз наступу на Харків наразі немає. Дії окупантів несуть небезпеку Куп'янсько-Лиманському напрямку.

"Сьогодні такого ризику немає. Перекидання Росією сил і засобів на Куп’янський напрямок свідчить про те, що там вони і зосередяться. Крім того, не фіксується активності в Білгородській області, яка б загрожувала Харкову. Поки що ми можемо говорити про таку ситуацію, але війна триває і все може змінюватися. Зараз дії окупантів – це загроза Куп'янсько-Лиманському напрямку", - сказав Мусієнко.

Також він додав, що російські війська стикаються з серйозними проблемами на фронті, і у них немає ресурсів для наступу на Харків, Суми або Київ.

"Втім, і у Росії є проблеми навіть попри те, що мобілізація там не вщухає: фронт дуже великий, а росіяни, обороняючись на півдні і наступаючи на сході, зазнають серйозних втрат. Тому наразі Москва не має можливості організувати наступальні операції на Харків, Суми чи Київ", - підкреслив Олександр Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що агресор Росія до 24 лютого може спробувати захопити Куп'янськ.

За його словами, на Куп'янському напрямку в окупантів є перевага і вони спробують її розвинути на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що війська РФ хочуть захопити Куп'янськ. У зв'язку з ситуацією сили оборони України посилили свої позиції на Куп'янському напрямку.

Військовий експерт Олександр Мусієнко припустив, що маневри російських військ під Куп'янськом спрямовані на те, щоб ЗСУ посилили свої позиції шляхом перекидання резервів з південного напрямку.

Йдеться про ті сили, які потрібні армії України для контрнаступу.

Дивіться відео, в якому Мусієнко розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку:

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