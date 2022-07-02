Чи існує загроза оточення Лисичанська: відповідь МВС

Чи є загроза оточення Лисичанська / Колаж lisichansk.com.ua, Reuters

Росія продовжує використовувати тактику поширення брехні - на даний момент загрози оточення Лисичанська немає, розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В інтерв'ю РБК-Україна.

Росія використовує дезінформацію для сіяння паніки серед українців і підбадьорювання своїх громадян.

"Станом на сьогодні ніякої загрози (загрози оточення Лисичанська, -ред.) точно немає. Про це, безумовно, росіяни сурмлять з усіх каналів, але давайте згадаємо як вони сказали, що під Сєвєродонецьком знаходиться 2 тисячі осіб в оточенні. Тобто це продовження тієї ж стратегії брехні та накопичення фейків, щоб у нас тут більше людей нервувало, а в Росії більше людей раділо", - заявив чиновник.

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне.

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