Чи існує загроза оточення Лисичанська: відповідь МВС

Росія використовує дезінформацію для насадження паніки серед українців і підбадьорювання своїх громадян.
Росія продовжує використовувати тактику поширення брехні - на даний момент загрози оточення Лисичанська немає, розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В інтерв'ю РБК-Україна.
Росія використовує дезінформацію для сіяння паніки серед українців і підбадьорювання своїх громадян.
"Станом на сьогодні ніякої загрози (загрози оточення Лисичанська, -ред.) точно немає. Про це, безумовно, росіяни сурмлять з усіх каналів, але давайте згадаємо як вони сказали, що під Сєвєродонецьком знаходиться 2 тисячі осіб в оточенні. Тобто це продовження тієї ж стратегії брехні та накопичення фейків, щоб у нас тут більше людей нервувало, а в Росії більше людей раділо", - заявив чиновник.
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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне.
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