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Є конкретні успіхи: ЗСУ вибивають окупантів на півночі Харківщини - комбат

Юрій Берендій
26 мая 2024, 15:27
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Комбат ЗСУ наголосив, що Сили оборони України зможуть переломити ситуацію на свою користь в ході боїв на півночі Харківської області.
Є конкретні успіхи: ЗСУ вибивають окупантів на півночі Харківщини - комбат
ЗСУ стабілізували ситуацію на Харківщині і починають вибивати ворога / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

Сили оборони України продовжують активні бойові дії проти російських окупантів на півночі Харківської області. ЗСУ мають успіх та вибивають ворога із зайнятих позицій. Про це в інтерв'ю ТСН розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

"Якщо казати про напрямок Глибоке, до прикладу, де противник перейшов лінії державного кордону, мав частково успіх, Сили оборони стабілізували ситуацію повною мірою і зараз іде системна робота щодо вибиття противника із займаних позицій. Вже є конкретні успіхи", - зазначив він.

Проте, за даними Федоренка, у Вовчанську ситуація є значно складнішою. Наразі там тривають жорстокі бої. Противник досяг певних успіхів, але його просування не є таким активним, як вони очікували.

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"Я думаю, що нам вдасться спільно зупинити наступ противника і, накопичивши сили та засоби, переломити ситуацію з тактичної точки зору на бік Сил оборони", - резюмував Юрій Федоренко.

Хто такий Юрій Федоренко?

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, удари російськіих військ по Харквову мають на меті змусити українських громадян тікати х міста. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Війська Росії застрягли в жорстких вуличних боях за Вовчанськ на півночі Харківської області і зазнали величезних втрат. Противник перекидає свої резерви та намагається підтримати темп атак, але досягає лише обмеженого успіху. Крім того, на північному напрямку окупанти перейшли до активної оборони в районі населеного пункту Липці. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Українські війська успішно зупинили наступ російських окупантів та змогли стабілізувати фронт на півночі Харківщини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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