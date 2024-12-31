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Є чіткі ознаки: у Зеленського назвали фактори початку розгромної поразки РФ

Юрій Берендій
31 грудня 2024, 22:46
1308
Існує ряд чітких чинників, які можуть означати початок розгромної поразки РФ у агресивній війні проти України, зазначив Подоляк.
Є чіткі ознаки: у Зеленського назвали фактори початку розгромної поразки РФ
У Зеленського назвали фактори початку розгромної поразки РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Подоляк:

  • Політичне перезавантаження РФ цілком можливе
  • Ситуація для Кремля через агресивну війну в Україні буде погіршуватись
  • Є ряд ознак, які вказують на початок розгромної поразки РФ

Ситуація для Росії та кремлівського керівництва надалі буде лише погіршуватись через агресивну війну проти України. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що може стати початком поразки Росії.

Подоляк вважає, що політична трансформація Росії цілком можлива, як це вже сталося у 1991 році. Проте для цього необхідне усвідомлення з боку Кремля, що ситуація у різних напрямах, зокрема економічному та дипломатичному, буде лише ускладнюватися.

відео дня

Водночас за його словами, виглядає абсурдним, що Росія, попри свідомі порушення міжнародного права, продовжує отримувати запрошення не лише на Генеральну асамблею ООН, а й на європейські саміти. Зокрема, глава російського МЗС Сергій Лавров неодноразово брав участь у зустрічах ОБСЄ.

"Розумієте, країна, яка обнуляє все, на чому тримається сучасна європейська цивілізація, присутня там, і вона говорить про те, як треба облаштувати безпеку Європи. Це нонсенс",– сказав радник голови ОП.

Нейтральні країни спостерігають, як Сергія Лаврова запрошують на європейські саміти ОБСЄ. Це, за словами радника голови ОП, не стимулює їх відмовлятися від вигідних відносин із Росією.

Радник наголосив, що поразка Росії стане реальністю, коли:

  • Кремль усвідомить значне скорочення доходів із глобального ринку;
  • можливості обходити санкції будуть значно обмежені;ціни на нафту суттєво знизяться;
  • Росія опиниться в ізоляції, хоча певні гуманітарні контакти залишаться;
  • Україна отримає достатню кількість зброї для протидії Росії;
  • на території України з’явиться "неядерний стратегічний пакет стримування";
  • буде припинено спекуляції щодо вступу України до НАТО.

"Тоді це означатиме початок розгромної поразки Російської Федерації", – заявив Подоляк.

Він зазначив, що досягти цього можна не лише військовим шляхом.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що війна Росії проти України не завершиться у 2025 році, а бойові дії, ймовірно, триватимуть і в 2026-2027 роках.

Вторгнення Росії в Україну спричинило значне збільшення кількості пожеж на території країни-агресора. Головне управління розвідки МО України оприлюднило відео, яке демонструє, як цьогоріч у Росії горіли важливі об'єкти.

Водночас за даними Financial Times, війна в Україні може завершитися мирною угодою з Росією вже у 2025 році. Видання зазначає, що майбутній президент США Дональд Трамп може переконати Кремль серйозно розглянути можливість мирних переговорів, погрожуючи посиленням санкцій і збільшенням підтримки Києва.

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Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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