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"Якщо ми програємо, Україна буде суцільною Бучею": військовий розкрив плани Росії

Єлизавета Бельмас
6 грудня 2023, 18:25оновлено 6 грудня, 18:57
Президент Росії Володимир Путін хоче вирішити українське питання після можливої перемоги Трампа на виборах в Америці в 2025 році.
Військовий розкрив плани Росії
Військовий розкрив плани Росії / колаж: Главред, фото: росЗМІ, 66 ОМБ

В Росія планують нарощувати запаси техніки протягом усього 2024 року, щоб після бажаної перемоги Трампа на виборах у США, який може перекрити постачання допомоги Україні, захопити країну повністю. Такий прогноз повідомив військовий експерт і ветеран Євген Дикий.

За словами експерта, ворог не має ілюзій щодо 2024 року і не сподівається на масштабне захоплення якогось обласного центру. Для цього у них не вистачає професійної армії і техніки. Максимум окупантів на 2024 рік - це окупація Донецької області та штурм до річки Оскіл на Слобожанщині. Однак мінімум вони хочуть утриматися на зайнятих позиціях.

При цьому, Євген Дикий стверджує, що кінцева мета росіян - "остаточне вирішення українського питання" на тлі "другого пришестя Трампушки". Остаточним рішенням, в свою чергу, Дикий називає дії в стилі Гітлера щодо євреїв.

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Якщо ми цю війну програємо, то України не буде. Це буде одна суцільна Буча, — стверджує Євген Дикий, - і у нас не повинно бути надій, що ЄС прийме 27 мільйонів українців. Тому ми або виграємо цю війну, або можемо запитати жителів Бучі, як виглядає російська окупація.

Однак при цьому ветеран АТО нагадує, що незважаючи на сакральні "два тижні", за які Росія хотіла взяти Україну і її найбільшу мобілізацію з часів Другої світової війни, на даний момент вона все ще радіє тільки стримуванню українського контрнаступу.

Ситуація в Україні

Нагадаємо, РФ хоче анексувати Азовське море. Цим морем володіє і Україна, і Росія. Про це заявив депутат Держдуми Михайло Шеремет, повідомляє newsweek. Кремль хоче схвалити законопроект про визнання Азовського моря внутрішньоросійською водоймою до кінця 2023 року.

Також, у Міністерстві оборони США повідомили, що на надання військової допомоги Україні залишилося 5,9 мільярда доларів. Про це розповів представник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу у вівторок, 5 грудня, повідомляє Радіо Свобода.

Тим часом, Служба безпеки України провела спеціальну операцію в окупованому агресором Росією Криму і вразила ряд важливих ворожих військових об'єктів. Спецоперація створила коридор можливостей для подальших ударів ЗСУ по Кримському мосту, захист якого пошкоджено. Про це заявив заступник постійного Представника президента в Криму Денис Чистіков.

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