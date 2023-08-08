Перероблені літаки та ЗПС на трасах: ЗСУ створили секретні аеродроми – Bild

Літаки ЗСУ використовують автодороги, переобладнані під злітно-посадкові смуги, через дефіцит авіабаз.

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Володимир Зеленський відвідав авіабазу ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua

Для запуску далекобійних ракет Storm Shadow і Scalp по російськими цілями ЗСУ модернізували близько 10 радянських тактичних фронтових бомбардувальників Су-24.

Причому у російських окупантів немає засобів ППО, здатних перехопити ці боєголовки. Про це розповів військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

При цьому він зазначив, що бойові літаки ЗСУ використовують автодороги, переобладнані під злітно-посадкові смуги для збільшення числа авіабаз. При цьому раніше президент Володимир Зеленський відвідав секретну авіабазу на заході України, назва і місце розташування якої невідомо.

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Німецький журналіст зазначає, що Росія щосили намагається уразити ці авіабази. При цьому вже кілька тижнів ЗС РФ атакують аеродроми на заході України, де можуть бути Су-24, наприклад, під Старокостянтиновим.

"Росія запускає 90% своїх крилатих і балістичних ракет по базі, де розміщуються ці літаки. І все ж Росія знову і знову зазнає невдачі", - заявив військовий експерт Томас Тейнер.

За даними BILD, це відбувається через те, що ВПС України переміщують Су-24 із західними ракетами з бази на базу кожні 24 години. Для цього ЗСУ відновили всі аеродроми часів СРСР, а в деяких місцях переобладнали автомобільні дороги у злітно-посадкові смуги.

У матеріалі також додається, що для захисту авіабаз використовуються найбільш цінні західні системи ППО Patriot і Iris-T.

Раніше у ЗСУ пояснили, чи можуть росіяни збивати Storm Shadow. Далекобійні ракети Storm Shadow летять досить низько, тому їх важко перехопити. Однак не варто виключати, що Росія може їх збивати, вважає спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Нагадаємо, у РФ поскаржилися на удар Storm Shadow по рембатальйону окупантів. У тимчасово окупованому Криму було завдано ракетного удару по ремонтному батальйону Міноборони Росії в Красногвардійському районі. Внаслідок атаки було поранено щонайменше 6 російських окупантів.

Нагадаємо, що у ЗСУ розкрили, як вдарили по Чонгарському мосту ракетою Storm Shadow. За допомогою ракет Storm Shadow ЗСУ можуть знищувати військові об'єкти ворога на відстані до 250 кілометрів.

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