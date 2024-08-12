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Ще в липні: як Сирський натякав про операцію в Курській області – боєць ЗСУ

Марія Николишин
12 серпня 2024, 17:13
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Бої в Курській області не відтягнули сили ворога з Покровського напрямку, окупантів не стало менше, каже військовий.
Ще в липні: як Сирський натякав про операцію в Курській області – боєць ЗСУ
Сирський натякав про операцію в Курській області / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський приїжджав кілька тижнів тому на Покровський напрямок, щоб нагородити бійців, і сказав про майбутній наступ, але бійці тоді не здогадалися, що наступ буде під Курськом. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що за два тижні до початку наступу ЗСУ в Курській області було нагородження бійців на Донеччині.

"Приїжджав командуючий і казав: "Хлопці, нормально все, тримайтеся, скоро підемо в наступ"", - розповідає Сєкач.

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За його словами, бійці, які воюють на Покровському напрямку на Донеччині, тоді подумали, що йдеться саме про їхню ділянку фронту, де вони перебувають в обороні.

"Ми думали про себе. Який наступ, коли ми тут ледве тримаємося. Бачите як вони хитро зробили. Дуже розумно зробили і правильно – з противником так треба поступати, треба робити неочікувані кроки. Це дуже вдарило по престижу Росії, по її збройних силах – дуже багато полонених. Це підняло бойовий дух в нас, з’явилася впевненість, що є порох в порохівницях і ще (ворогу – ред.) покажемо", - наголосив начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї ОМБР.

Він також зазначив, що наші бійці уважно спостерігають за ситуацією в Курській області і з надією тримають "за хлопців кулачки, щоб в них все вийшло, що вони задумали".

За його словами, наступ в Курській області не відтягнув сили ворога з їхньої ділянки фронту. Окупантів не стало менше, а лише в деяких випадках зменшилась кількість використання противником FPV-дронів.

"Але загальна картинка не змінилася, тобто з нашої сторони противник свої сили не виводив. На ділянці фронту в районі населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка окупанти отримали (відсіч – ред.). І навіть стало трошки спокійніше. Противник розуміє, що якщо він тут забере резерви, забере свої сили, то в нас буде час дуже добре закопатися і тоді на найбільш перспективному для них напрямку, вони зупиняться взагалі, тому вони продовжують тут штурмувати",- підкреслює військовий.

Розповідаючи про бої на Покровському напрямку, він зазначив, що ворог використовує дуже мало техніки.

"Вони використовують тактику малих груп – по дві-три людини переміщуються по посадках і їх дуже важко вирахувати навіть дронами, бо дві людини в "зеленці" розгледіти дуже важко, та й працювати артилерією по такій дрібній цілі - це призведе до великого розходу снарядів. А вони просочуються, накопичуються і штурмують наші позиції", - додає Сєкач.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін видав нову заяву на тлі триваючих боїв у Курській області. Цього разу нелегітимний "президент" країни-агресорки згадав про мирні переговори, образившись на дії українського глави Володимира Зеленського.

Країна-агресор Росія, щоб не оголошувати стан війни та запобігти внутрішній паніці, вирішила оголосити саме контртерористичну операцію на території Курської та ще двох областей, повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов сказав, що операція в Курській області має потенціал для розширення. Російські воєнкори вже активно "теревенять" про цю можливість.

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Покровськ Бої в Курській області Операція в Курській області
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