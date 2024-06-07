Ще один Patriot для України: Німеччина може зробити важливий крок - Bloomberg

Батарея Patriot стане однією з трьох, які уряд канцлера Олафа Шольца вже пообіцяв надати Україні.

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Німецький уряд розглядає можливість відправки в Україну Patriot / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента України

Німецький уряд розглядає можливість відправки Україні ще однієї зенітно-ракетної батареї Patriot для посилення української протиповітряної оборони, повідомляє Bloomberg.

"Батарея Patriot стане однією з трьох, які уряд канцлера Олафа Шольца вже пообіцяв надати Україні, в тому числі нещодавно, у квітні", – йдеться в повідомленні видання.

Джерела Bloomberg, однак, уточнили, що Берлін поки не ухвалив остаточного рішення, але там шукають шляхи, як швидко доставити обладнання Україні. Якщо рішення ухвалять, це стане наданням четвертої батареї ППО Patriot.

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За даними видання, країни ЄС також почали міркувати про виділення додаткової зброї для ЗСУ.

"Союзники, в тому числі США і Румунія, розглядають можливість надіслати по одній батареї Patriot. Італія має намір надіслати одну зі своїх систем SAMP-T після саміту Великої сімки, який відбудеться цього місяця", – пише Bloomberg.

Patriot - основні характеристики / інфографіка: Главред

Батареї Patriot в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на захисті Сум та Харкова можуть з'явитися західні системи ППО Patriot.

До того ж, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надати Україні ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення протиповітряної оборони.

В той же час, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не зможе передати Україні протиракетну батарею Patriot, посилаючись на потребу країни протистояти зовнішнім загрозам.

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