ЄС готовий, "але": в Politico назвали головну перешкоду для вступу України

Брюссель і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб розв'язати проблеми угорських меншин в Україні, пише Politico.

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У Європейському союзі хочуть розпочати переговори про вступ України до блоку / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

У Європейському союзі хочуть розпочати переговори щодо вступу України до блоку вже у червні, але досі існує одна перешкода, яка заважає це зробити, повідомляє Politico.

Наразі за лаштунками дипломати ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, аби Угорщина дала згоду на початок переговорів про вступ України до блоку. За словами європейських дипломатів, які ознайомлені з цим питанням, мета полягає у тому, аби офіційні переговори розпочались вже 25 червня.

"За словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб розв'язати проблеми угорських меншин в Україні", - підкреслює видання Politico. відео дня

Там також наголошується, що після переговорів у квітні між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також головою Міністерства закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, згідно з українським пресрелізом, сторони відзначили позитивну динаміку діалогу.

Проте один з дипломатів ЄС все ще вважає, що Будапешт, ймовірно, бажає "покласти край" переговорам про вступ України до блоку до того, як він розпочне піврічне головування в Раді ЄС у липні.

"Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як 1 липня Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС", - додає Politico.

Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

Вступ України в ЄС - головні новини:

Раніше повідомлялось, що Словаччина не перешкоджатиме Україні на шляху до вступу до Європейського союзу, а навпаки підтримає євроінтеграцію.

Україна має джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС про те, коли розпочнуться переговори про вступ до Євросоюзу, сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Пріоритет українського уряду — зробити так, щоб Україна вступила до ЄС якнайшвидше, сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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