"Ердоган і Путін - обоє рябоє": експерт оцінив ризики приєднання Криму до Туреччини

Багато турків кажуть, що Крим – це турецька територія, колись відвойована Росією, зазначив офіцер НАТО Гаррі Табах.обоє рябоє
Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах вважає, що президенти Россі та Туреччини – Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган – дуже схожі між собою, тому не виключено, що в якийсь момент турецький лідер може зробити гучну заяву з приводу анексованого РФ українського півострова Крим.
За його словами, багато турків кажуть, що Крим – це турецька територія, колись відвойована Росією.
"Чи планує Ердоган приєднання Криму до Туреччини? Я не політолог, не політик, я не можу влізти в голову Ердогану або Путіну і дізнатися, про що вони думають. Я військова людина. Але Ердоган дуже часто нагадує мені Путіна - обоє рябоє. Лише у Путіна є всі повноваження, а в Туреччині все ж таки є демократичні інститути, у Ердогана є реальна опозиція", - сказав Табах в інтерв'ю виданню Obozrevatel.
"Але я не здивуюся, якщо в якийсь момент Ердоган для своєї популяризації, для консолідації сил оголосить, що Крим - це Туреччина", - додав військовий.
Позиція Туреччини щодо конфлікту Росії та України
- Офіційна Анкара підтримує територіальну цілісність України і засуджує анексію Росією Криму та окупацію Донбасу. Туреччина не визнає окупований півострів російською територією.
- Однак радник Ердогана Ісмаїл Сафі стверджував, що Туреччина готова співпрацювати з Росією в анексованому Криму з питання соціальних потреб кримських татар.
- Президент України Володимир Зеленський 10 квітня 2021 року перебував з робочим візитом у Туреччині.
- Після переговорів Зеленського з його турецьким колегою Реджепом Ердоганом була підписана спільна декларація. Президент Туреччини заявив про неухильну підтримку незалежності та державного суверенітету України.
- Ердоган заявив, що на переговорах із Зеленським підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати анексію Криму.
Анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.
Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.