"Ердоган і Путін - обоє рябоє": експерт оцінив ризики приєднання Криму до Туреччини

Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін один одного варті, вважає Гаррі Табах / Фото Reuters

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах вважає, що президенти Россі та Туреччини – Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган – дуже схожі між собою, тому не виключено, що в якийсь момент турецький лідер може зробити гучну заяву з приводу анексованого РФ українського півострова Крим.

За його словами, багато турків кажуть, що Крим – це турецька територія, колись відвойована Росією.

"Чи планує Ердоган приєднання Криму до Туреччини? Я не політолог, не політик, я не можу влізти в голову Ердогану або Путіну і дізнатися, про що вони думають. Я військова людина. Але Ердоган дуже часто нагадує мені Путіна - обоє рябоє. Лише у Путіна є всі повноваження, а в Туреччині все ж таки є демократичні інститути, у Ердогана є реальна опозиція", - сказав Табах в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Але я не здивуюся, якщо в якийсь момент Ердоган для своєї популяризації, для консолідації сил оголосить, що Крим - це Туреччина", - додав військовий.

Позиція Туреччини щодо конфлікту Росії та України

Офіційна Анкара підтримує територіальну цілісність України і засуджує анексію Росією Криму та окупацію Донбасу. Туреччина не визнає окупований півострів російською територією.

Однак радник Ердогана Ісмаїл Сафі стверджував, що Туреччина готова співпрацювати з Росією в анексованому Криму з питання соціальних потреб кримських татар.

Президент України Володимир Зеленський 10 квітня 2021 року перебував з робочим візитом у Туреччині.

Після переговорів Зеленського з його турецьким колегою Реджепом Ердоганом була підписана спільна декларація. Президент Туреччини заявив про неухильну підтримку незалежності та державного суверенітету України.

Ердоган заявив, що на переговорах із Зеленським підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати анексію Криму.