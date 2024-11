Енергетика України на межі збою: удари РФ мають серйозні наслідки - ЗМІ

Ключові тези:

Енергомережа України перебуває під підвищеним ризиком збою після російської атаки ракетами та безпілотниками 17 листопада. Про це повідомляє The Guardian.

У підготованій для видання інформації від Greenpeace йдеться, що російські удари були спрямовані по електричних підстанціях, "важливих для роботи українських атомних станцій". Існує ймовірність того, що реактори можуть втратити потужність і стати небезпечними.

Автори статті нагадали, що 17 листопада Росія випустила залп із понад 210 ракет і безпілотників, які спрямувала на цілі виробництва та передавання електроенергії по всій Україні.

Незважаючи на те, що ці атаки не були спрямовані безпосередньо на три українські атомні електростанції, стверджується, що РФ навмисно намагалася посилити напругу, в якій перебувають АЕС, атакуючи пов’язані з ними підстанції.

"Серйозні пошкодження енергетичної системи України, включно з підстанціями, викликають серйозну нестабільність", - заявили в Greenpeace.

На думку експертів, у разі припинення електропостачання українські реактори мають дизель-генератори та батареї, які забезпечують необхідне постачання електроенергії з достатньою кількістю палива протягом 7-10 днів. Але, зазначили в Greenpeace, якщо не вдасться зберегти паливо або відновити енергопостачання, наслідки можуть призвести до ядерної катастрофи.

"Втрата функції охолодження в одному або кількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива та великомасштабного радіаційного викиду. Під найбільшим ризиком перебувають люди та довкілля в Україні, але існує ймовірність серйозного впливу на більшу частину Європи та за її межами", - підсумували в організації.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну значну повітряну атаку 20 листопада.

Наразі, в Києві уже закрито посольства США, Італії, Іспанії, Греції. Британський уряд "ретельно" вивчає ситуацію з безпекою дипломатів Великої Британії у своєму посольстві в столиці України.

В Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що Росія зараз активно проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України.

The Guardian

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.