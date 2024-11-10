Еліта армії РФ знищена: в ГУР розкрили деталі розгрому псковських десантників

Українські військові знищили угрупування псковської дивізії РФ, яке готувалось до маневру в Запорізькій області, зазначили в ГУР.

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В ГУР показали яскраві кадри знищення псковських десантників на Запоріжжі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Бійці ГУР виявили накопичення техніки та військових РФ на Запоріжжі

Засобами ОУВ "Таврія" вдалось знищити сили ворога

Сили оборони України спільно із Головним управлінням розвідки провели успішну операцію із знищення псковських десантників в Запорізькій області. Про це йдеться у повідомленні ГУР в Telegram.

У розвідці зазначають, що дивізія ЗС РФ в Пскові є "елітою російської армії".

відео дня

"Якось окупанти із псковської дивізії ЗС РФ незаконно накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області, готуючись до маневру", - йдеться у повідомленні.

Однак, активність противника помітили військові ГУР та завдяки засобам ураження ОУВ "Таврія", було атаковане місце скупчення особового складу та техніки ворога. В ГУР зазначили, що у результаті ракетного удару знищено два важких російських трали разом з особовим складом окупантів, що знаходився всередині.

Чотири броньовані машини з десантом з Пскова намагалися відступити, але незабаром по них також завдали удару, внаслідок чого всі бронемашини противника, включаючи нові БМД-4, були знищені.

Дивіться відео ураження військ РФ:

Фото: скріншот

Що таке ОСУВ "Таврія" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" — об'єднання Сухопутних військ України. Створене під час повномасштабного російського вторгнення на територію України. Командує угрупуванням бригадний генерал Олександр Тарнавський. Бійці цього угрупування військ брали участь в контрнаступі української армії в 2022 році на півдні і в боях на Авдіївському напрямку.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається вкрай складною, і командування намагається змінити хід подій.

За словами керівника штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіна, жовтень 2024 року став для Росії найбільш кровопролитним місяцем з моменту початку повномасштабного вторгнення: щоденні втрати російських військ сягали приблизно 1500 осіб загиблими та пораненими. Хоча Росія не оприлюднює своїх втрат, західні джерела повідомляють, що втрати окупантів у жовтні були рекордними, зазначає BBC.

The New York Times також інформує, що на Курському напрямку російські окупаційні сили зібрали угруповання чисельністю 50 тисяч осіб, включаючи підрозділи з Північної Кореї. Американські та українські посадовці зазначають, що РФ може готувати наступ з метою відвоювання території в Курській області.

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