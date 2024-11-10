Еліта армії РФ знищена: в ГУР розкрили деталі розгрому псковських десантників

Коротко:
- Бійці ГУР виявили накопичення техніки та військових РФ на Запоріжжі
- Засобами ОУВ "Таврія" вдалось знищити сили ворога
Сили оборони України спільно із Головним управлінням розвідки провели успішну операцію із знищення псковських десантників в Запорізькій області. Про це йдеться у повідомленні ГУР в Telegram.
У розвідці зазначають, що дивізія ЗС РФ в Пскові є "елітою російської армії".
"Якось окупанти із псковської дивізії ЗС РФ незаконно накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області, готуючись до маневру", - йдеться у повідомленні.
Однак, активність противника помітили військові ГУР та завдяки засобам ураження ОУВ "Таврія", було атаковане місце скупчення особового складу та техніки ворога. В ГУР зазначили, що у результаті ракетного удару знищено два важких російських трали разом з особовим складом окупантів, що знаходився всередині.
Чотири броньовані машини з десантом з Пскова намагалися відступити, але незабаром по них також завдали удару, внаслідок чого всі бронемашини противника, включаючи нові БМД-4, були знищені.
Дивіться відео ураження військ РФ:
Що таке ОСУВ "Таврія"
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" — об'єднання Сухопутних військ України. Створене під час повномасштабного російського вторгнення на територію України. Командує угрупуванням бригадний генерал Олександр Тарнавський. Бійці цього угрупування військ брали участь в контрнаступі української армії в 2022 році на півдні і в боях на Авдіївському напрямку.
Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається вкрай складною, і командування намагається змінити хід подій.
За словами керівника штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіна, жовтень 2024 року став для Росії найбільш кровопролитним місяцем з моменту початку повномасштабного вторгнення: щоденні втрати російських військ сягали приблизно 1500 осіб загиблими та пораненими. Хоча Росія не оприлюднює своїх втрат, західні джерела повідомляють, що втрати окупантів у жовтні були рекордними, зазначає BBC.
The New York Times також інформує, що на Курському напрямку російські окупаційні сили зібрали угруповання чисельністю 50 тисяч осіб, включаючи підрозділи з Північної Кореї. Американські та українські посадовці зазначають, що РФ може готувати наступ з метою відвоювання території в Курській області.
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