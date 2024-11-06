РФ готує наступ на 2 великих міста: чи зможе ворог реалізувати задумане

За словами військового експерта, окупанти створють передумови для подальшого просування в бік двох українських міст.

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Окупанти готують новий наступ / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Ключові тези експерта:

Окупанти планують новий наступ

Противник атакує на Курахівському напрямку

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей, тому вони можуть спробувати наступати на два українські обласні центри. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в етері Radio NV.

За його словами, війська РФ кидають у бій усі сили задля того, щоб створити передумови для подальшого просування в бік Дніпра.

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"Противник планує наступ, так само як і наступ на Запоріжжя. Але треба також усвідомити, що в нього просто немає для цього ресурсів. І такими темпами наступу він може до Дніпра йти дуже й дуже довго, якщо взагалі зможе туди дійти", - пояснює експерт.

При цьому він додає, що ситуацію на Курахівському напрямку поки не вдалось стабілізувати.

"Противник намагається рухатися там, де він може рухатися. Противник здійснює наступ, зосередивши свої зусилля на відносно невеликих ділянках фронту. Якщо подивитися на карту - це Курахівська ділянка та Покровська та Часів Ярівська ділянка. Противник там здійснює класичну схему бойових дій, яка прописана в його підручниках. Зосередження максимальних зусиль на окремих ділянках фронту задля отримання переваги з нанесенням точкових ударів на другорядних і допоміжних напрямках", - розповідає Грабський.

Разом з тим він підкреслив, що Курахівський напрямок на цей момент є найбільш небезпечним для України, адже саме там є чимало важливих обʼєктів.

"Йдеться про Курахівську ТЕЦ - важливий об'єкт, захоплення якого може серйозно ускладнити задачу для нас та полегшить забезпечення своїх потреб окупантам", - підкреслив Сергій Грабський.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав раніше Главред, у жовтні 2024 року окупаційні війська країни-агресора Росії зайняли близько 490 квадратних кілометрів українських територій. За даними аналітиків DeepState, таке просування ворога є найбільшим за останній рік, коли окупанти проводили наступальні дії. Однак аналітики наголосили, що такі територіальні втрати не відображають ні фактичний потенціал противника, ні ЗСУ.

Водночас аналітики ISW повідомляють, що Сили оборони України відновили втрачені позиції, які розташовані на південь від Часового Яру в Донецькій області.

Військовий оглядач Денис Попович розповідав, що на Курахівському напрямку ситуація стабільно важка, адже росіяни стягують техніку та живу силу ближче до населеного пункту. За його словами, окупанти поблизу Курахового зосередили понад 60 тисяч особового складу.

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